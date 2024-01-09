Восьмибалльные пробки собрались в Барнауле в первый рабочий день года
Основные заторы – в центре: машины стоят на проспекте Строителей, Красноармейском и Ленина
09 января 2024, 18:02, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Восьмибалльные пробки образовались вечером в первый рабочий день года, 9 января, на барнаульских дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Основные заторы собрались в центре – машины стоят на проспекте Строителей, Красноармейском и Ленина. Небольшие пробки наблюдаются и на прилегающих к ним улицах.
Сравнительно просто в спальную часть города можно проехать через Ленточный бор, однако водителям стоит готовиться к пробкам на Власихинской, Балтийской, Павловском тракте и части Малахова.
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