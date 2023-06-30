На первых этажах дома откроют офисные помещения, а во дворе будет место для проведения пикников

30 июня 2023, 11:00, ИА Амител











































Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

В центре Барнаула запроектировали восьмиэтажный дом на 52 квартиры. Его построят на ул. Пролетарской, 99, в окружении частных домов и административных зданий. В ЖК предусмотрели подземный паркинг, офисные помещения, а на последнем этаже архитекторы разместили пятикомнатную квартиру. Проект дома презентовали на градсовете 29 июня, эскизы вызвали много вопросов у членов комиссии.

Требовательный "сосед"

Площадку на ул. Пролетарской начали готовить к застройке еще несколько лет назад. Девелопер – компания "Мегалит" (связана с фирмой "Иншаат") – выкупил частные ветхие дома и снес их, а участок огородил забором.

Запроектированный ЖК получился невысоким: всего восемь этажей. Это связано с тем, что на ул. Интернациональной, 98, расположен дом, занесенный в реестр объектов культурного наследия. У здания есть зона регулирования застройки (ЗРЗ-2), которая и накладывает ограничения на будущую многоэтажку.

"Строительство в зоне ЗРЗ-2 возможно с применением цветового решения фасадов нейтрального по отношению к объекту культурного наследия. Памятник выполнен в зеленых тонах – это деревянное строение. Мы использовали белый и светло-серые оттенки, чтобы не возникло доминирования. Второе условие, согласно зоне ЗРЗ-2, – здание не должно быть выше 25 метров. У нас 23,7 метра", – сообщил докладчик, архитектор Антон Копылов.

На территории ЖК предусмотрены зоны для временного и постоянного хранения транспорта, мусорные контейнеры, площадка для пожарной техники. Во дворе есть пространство для игр, спорта, пикниковая зона, озеленение. У тротуара в границах участка появится подогрев.

Участок на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

На первом этаже будущего дома расположены два офисных помещения, кладовая для уборочного инвентаря, предусмотрен сквозной проход. В подземном паркинге есть места для 17 автомобилей. Со второго по седьмой этажи дома, согласно проекту, находятся одно-двух- и трехкомнатные квартиры. На восьмом уровне предусмотрена пятикомнатная квартира, которая занимает почти половину всего этажа.

Нужен проект квартала

Отсутствие пожарного проезда, ненормативное расстояние от соседнего дома до мусорных контейнеров будущего ЖК – первое, на что обратили внимание члены градсовета. Антон Копылов подтвердил: пожарный проезд не соответствует требованиям, поэтому для дома разработают план тушения пожара.

Архитектор, руководитель мастерской Владимир Золотов (изначально он готовил проект ЖК, однако затем застройщик обратился в проектное бюро "Структура") отметил, что участок восьмиэтажного ЖК примыкает к двору существующей многоэтажки (дом на углу пр. Социалистического и ул. Пролетарской).

Там находятся дворовые и детские площадки. Проектируемое здание "посадили" всего в двух метрах от них. Хотя норматив требует не менее 10-12 метров.

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

"Существующие площадки куда-то решили переместить?" – спросил Золотов.

Архитектор ответил, что, по его информации, заказчик общался с управляющей компании дома, в планах – сделать совместное благоустройство и озеленение.

Тогда Владимир Золотов добавил, что есть еще одна проблема: площадки проектируемого дома находятся слишком близко к двухэтажке на ул. Пролетарской, 95. В этом случае, пояснил Антон Копылов, есть два варианта:

"Первый – создание санитарной полосы путем устройства кустарников и деревьев, второй – мы урежем свои площадки, которые чуть больше нормы".

Золотов также обратил внимание, что девять машино-мест ЖК находятся вдоль соседнего дома, а должны – в границах участка застройки. Докладчик пояснил, что девелопер планирует обратиться в городской комитет по дорожному хозяйству, чтобы согласовать это решение. Место будущей парковки в дальнейшем благоустроят.

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

Другие участники градсовета отметили, что вход в один из офисов предусмотрен со двора, а это запрещено нормами проектирования. Эксперты также усомнились в правильности расчета высоты здания, раскритиковали архитектурные решения.

Также членам комиссии было досадно, что на момент презентации эскизов ЖК не был готов проект планировки квартала в границах ул. Пролетарской, ул. Никитина, пр. Красноармейского и Социалистического. Владимир Золотов, участвующий в разработке плана развития микрорайона, отметил, что документ находится на завершающей стадии.

В итоге члены комиссии решили отправить проект ЖК на доработку с учетом всех замечаний. Они отметили, что, возможно, на момент повторного рассмотрения план развития квартала будет готов и именно он ответит на ряд вопросов.