Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске из отцовского ружья

Обстоятельства ЧП выясняются

07 декабря 2023, 14:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Брянске школьница устроила стрельбу по людям в гимназии № 5, сообщает ТАСС.

"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", – рассказал источник издания.

Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы.

Как уточняет РИА Новости, девочка сделала несколько выстрелов из оружия отца.