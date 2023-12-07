Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске из отцовского ружья
Обстоятельства ЧП выясняются
07 декабря 2023, 14:13, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Брянске школьница устроила стрельбу по людям в гимназии № 5, сообщает ТАСС.
"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", – рассказал источник издания.
Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы.
Как уточняет РИА Новости, девочка сделала несколько выстрелов из оружия отца.
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14:24:46 07-12-2023
Либо её довели, либо сама не подарок.
16:06:27 07-12-2023
Гость (14:24:46 07-12-2023) Либо её довели, либо сама не подарок.... Комсомольская правда пишет, что "восьмиклассница устроила стрельбу из-за травли девочек из класса."