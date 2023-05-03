Восьмиклассник ранил ножом школьника в сибирской школе

Инцидент произошёл во время перемены — до этого подростки поссорились

03 мая 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Восьмиклассник ранил ножом знакомого во время перемены в школе Иркутской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошёл в Ангарске.

По информации канала, 15-летний подросток поссорился со своим приятелем из седьмого класса. После этого он подошёл к нему и воткнул нож в грудь.

Пострадавшего доставили в больницу, о его состоянии не сообщается. Нападавший сбежал с места преступления, однако полицейским удалось задержать его по горячим следам.

Против мальчика возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Известно, что воспитывала его бабушка – она взяла опеку над ним после смерти матери. В последнее время его ловили со спиртным.