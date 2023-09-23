Восьмилетняя девочка пропала в Барнауле. Обновлено
23 сентября школьница ушла в неизвестном направлении
23 сентября 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
В Барнауле пропала восьмилетняя девочка, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".
23 сентября ребенок ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
Рост школьницы составляет 134 см, худощавого телосложения, у нее темно-карие глаза и светлые волосы, собранные в балетный пучок.
Была одета в белую куртку с фиолетовыми разводами, черные штаны и фиолетовые кроссовки.
Всех, кто может обладать информацией о местоположении ребенка, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52. Также волонтеры просят помощи у добровольцев.
Обвнолено в 20:01. Девочку нашли, жива.
19:01:04 23-09-2023
Где ушла, адрес, район, дайте информации больше!!!!
22:54:41 23-09-2023
Взяли моду исчезать((((( Весь город на ушах.