Восьмилетняя девочка пропала в Барнауле. Обновлено

23 сентября школьница ушла в неизвестном направлении

23 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле пропала восьмилетняя девочка, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

23 сентября ребенок ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Рост школьницы составляет 134 см, худощавого телосложения, у нее темно-карие глаза и светлые волосы, собранные в балетный пучок.

Была одета в белую куртку с фиолетовыми разводами, черные штаны и фиолетовые кроссовки.

Всех, кто может обладать информацией о местоположении ребенка, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52. Также волонтеры просят помощи у добровольцев.