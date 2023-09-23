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Восьмилетняя девочка пропала в Барнауле. Обновлено

23 сентября школьница ушла в неизвестном направлении

23 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"
Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле пропала восьмилетняя девочка, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

23 сентября ребенок ушел в неизвестном направлении и не вернулся. 

Рост школьницы составляет 134 см, худощавого телосложения, у нее темно-карие глаза и светлые волосы, собранные в балетный пучок.

Была одета в белую куртку с фиолетовыми разводами, черные штаны и фиолетовые кроссовки.

Всех, кто может обладать информацией о местоположении ребенка, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52. Также волонтеры просят помощи у добровольцев.

Обвнолено в 20:01. Девочку нашли, жива.

Барнаул дети пропал человек

Комментарии 2

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1

19:01:04 23-09-2023

Где ушла, адрес, район, дайте информации больше!!!!

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Светлана

22:54:41 23-09-2023

Взяли моду исчезать((((( Весь город на ушах.

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