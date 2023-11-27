Воспитанница алтайского футбола вместе с "Локомотивом" стала призером чемпионата РФ
В заключительном туре женской Суперлиги "железнодорожницы" в столичном дерби обыграли "Динамо" 2:0 и по итогам сезона заняли третье место
27 ноября 2023, 13:45, ИА Амител
Воспитанница алтайского футбола вместе с московским "Локомотивом" стала призером чемпионата России. В заключительном туре женской Суперлиги "железнодорожницы" в столичном дерби обыграли "Динамо" 2:0 и по итогам сезона заняли третье место.
Вместе с "Локо" бронзовым призером чемпионата стала защитник Анна Беломытцева. Она родилась в 1996 году в алтайском райцентре Троицкое. Там же начала заниматься футболом. Позже Беломытцева тренировалась в барнаульской спортшколе Алексея Смертина.
Последние годы Анна защищает цвета "Локомотива" и регулярно привлекается в сборную России. В минувшем сезоне она провела за "железнодорожниц" 17 матчей и забила шесть голов. Чемпионом женской Суперлиги второй год подряд стал "Зенит" из Санкт-Петербурга.
14:12:33 27-11-2023
Молодец!!!