Воспитанница алтайского футбола вместе с "Локомотивом" стала призером чемпионата РФ

В заключительном туре женской Суперлиги "железнодорожницы" в столичном дерби обыграли "Динамо" 2:0 и по итогам сезона заняли третье место

27 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанница алтайского футбола вместе с московским "Локомотивом" стала призером чемпионата России. В заключительном туре женской Суперлиги "железнодорожницы" в столичном дерби обыграли "Динамо" 2:0 и по итогам сезона заняли третье место.

Вместе с "Локо" бронзовым призером чемпионата стала защитник Анна Беломытцева. Она родилась в 1996 году в алтайском райцентре Троицкое. Там же начала заниматься футболом. Позже Беломытцева тренировалась в барнаульской спортшколе Алексея Смертина.

Последние годы Анна защищает цвета "Локомотива" и регулярно привлекается в сборную России. В минувшем сезоне она провела за "железнодорожниц" 17 матчей и забила шесть голов. Чемпионом женской Суперлиги второй год подряд стал "Зенит" из Санкт-Петербурга.