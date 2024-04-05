Воспитанница алтайского футбола забила гол за женскую сборную России

Команда проводит тренировочный сбор в турецком Белеке и уже сразилась на поле со сборной Эквадора

05 апреля 2024, 13:44, ИА Амител

Футбольные ворота / Фото: unsplash.com

Воспитанница алтайского футбола и защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева забила гол за женскую сборную России. Команда главного тренера Юрия Красножана в эти дни проводит тренировочный сбор в турецком Белеке.

Беломытцева отличилась вечером 4 апреля в товарищеской игре против команды Эквадора. Россиянки одержали победу со счетом 4:0.

8 апреля россиянки проведут в Белеке еще один контрольный матч против сборной Эквадора. А на следующий день команда отправится домой.

Беломытцева начала заниматься футболом в алтайском райцентре Троицкое. Позже она играла в барнаульском "Алтае" и в нескольких клубах российской Суперлиги. Также Беломытцева регулярно выступает за женскую сборную РФ.