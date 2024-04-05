Воспитанница алтайского футбола забила гол за женскую сборную России
Команда проводит тренировочный сбор в турецком Белеке и уже сразилась на поле со сборной Эквадора
05 апреля 2024, 13:44, ИА Амител
Воспитанница алтайского футбола и защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева забила гол за женскую сборную России. Команда главного тренера Юрия Красножана в эти дни проводит тренировочный сбор в турецком Белеке.
Беломытцева отличилась вечером 4 апреля в товарищеской игре против команды Эквадора. Россиянки одержали победу со счетом 4:0.
8 апреля россиянки проведут в Белеке еще один контрольный матч против сборной Эквадора. А на следующий день команда отправится домой.
Беломытцева начала заниматься футболом в алтайском райцентре Троицкое. Позже она играла в барнаульском "Алтае" и в нескольких клубах российской Суперлиги. Также Беломытцева регулярно выступает за женскую сборную РФ.
07:57:45 06-04-2024
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