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Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной РФ

Всего в составе 42 футболиста

23 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Футбольные бутсы / Фото: unsplash.com
Футбольные бутсы / Фото: unsplash.com

Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной России. Список игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор назвал тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным.

Всего в составе 42 футболиста. Среди них – 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас. Он родился в 2002 году в Бийске. Является воспитанником барнаульской школы Смертина. С 2013 года Карпукас тренировался в Академии московского "Локомотива". Два года назад он дебютировал в основе "Локо". Также в активе Карпукаса два матча за сборную страны.

Возможные соперники россиян в октябрьских матчах пока не определены. Полный список футболистов, вызванных в сборную России, выглядит следующим образом.

Вратари:

  • Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция);
  • Андрей Лунев ("Динамо", Москва);
  • Александр Максименко ("Спартак");
  • Евгений Латышонок ("Зенит");
  • Илья Лантратов ("Локомотив).

Защитники:

  • Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – "Зенит");
  • Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – "Ростов");
  • Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА);
  • Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – "Локомотив");
  • Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак");
  • Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала);
  • Егор Тесленко ("Рубин");
  • Арсен Адамов ("Ахмат").

Полузащитники:

  • Данил Глебов ("Ростов");
  • Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив");
  • Далер Кузяев ("Гавр", Франция);
  • Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак");
  • Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – "Краснодар");
  • Даниил Фомин ("Динамо", Москва);
  • Сергей Бабкин ("Крылья Советов");
  • Иван Обляков (ЦСКА);
  • Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит");
  • Лечи Садулаев ("Ахмат");
  • Александр Головин ("Монако", Франция);
  • Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США).

Нападающие:

  • Константин Тюкавин ("Динамо", Москва);
  • Дмитрий Воробьев ("Локомотив");
  • Тамерлан Мусаев (ЦСКА);
  • Герман Онугха ("Вайле", Дания);
  • Федор Чалов (ПАОК, Греция).
Футбол

Комментарии 4

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Гость

21:55:00 23-09-2024

А где Ершов? Где Соболев?

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Гость

23:56:42 23-09-2024

Гость (21:55:00 23-09-2024) А где Ершов? Где Соболев?... В Караганде
В "Шахтёре"

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Гость

09:32:42 24-09-2024

Тоже не понял, где Соболев?!

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Гость

09:53:57 24-09-2024

Валера не простил Соболеву "Спартак"? или Соболь уже не тот?

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