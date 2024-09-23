Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной РФ

Всего в составе 42 футболиста

23 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Футбольные бутсы / Фото: unsplash.com

Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной России. Список игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор назвал тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным.

Всего в составе 42 футболиста. Среди них – 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас. Он родился в 2002 году в Бийске. Является воспитанником барнаульской школы Смертина. С 2013 года Карпукас тренировался в Академии московского "Локомотива". Два года назад он дебютировал в основе "Локо". Также в активе Карпукаса два матча за сборную страны.

Возможные соперники россиян в октябрьских матчах пока не определены. Полный список футболистов, вызванных в сборную России, выглядит следующим образом.

Вратари:

Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция);

Андрей Лунев ("Динамо", Москва);

Александр Максименко ("Спартак");

Евгений Латышонок ("Зенит");

Илья Лантратов ("Локомотив).

Защитники:

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – "Зенит");

Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – "Ростов");

Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА);

Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – "Локомотив");

Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак");

Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала);

Егор Тесленко ("Рубин");

Арсен Адамов ("Ахмат").

Полузащитники:

Данил Глебов ("Ростов");

Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив");

Далер Кузяев ("Гавр", Франция);

Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак");

Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – "Краснодар");

Даниил Фомин ("Динамо", Москва);

Сергей Бабкин ("Крылья Советов");

Иван Обляков (ЦСКА);

Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит");

Лечи Садулаев ("Ахмат");

Александр Головин ("Монако", Франция);

Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США).

Нападающие: