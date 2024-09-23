Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной РФ
Всего в составе 42 футболиста
23 сентября 2024, 21:30, ИА Амител
Воспитанник алтайского футбола попал в расширенный состав сборной России. Список игроков на октябрьский учебно-тренировочный сбор назвал тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным.
Всего в составе 42 футболиста. Среди них – 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас. Он родился в 2002 году в Бийске. Является воспитанником барнаульской школы Смертина. С 2013 года Карпукас тренировался в Академии московского "Локомотива". Два года назад он дебютировал в основе "Локо". Также в активе Карпукаса два матча за сборную страны.
Возможные соперники россиян в октябрьских матчах пока не определены. Полный список футболистов, вызванных в сборную России, выглядит следующим образом.
Вратари:
- Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция);
- Андрей Лунев ("Динамо", Москва);
- Александр Максименко ("Спартак");
- Евгений Латышонок ("Зенит");
- Илья Лантратов ("Локомотив).
Защитники:
- Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – "Зенит");
- Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – "Ростов");
- Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА);
- Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – "Локомотив");
- Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак");
- Валентин Пальцев ("Динамо", Махачкала);
- Егор Тесленко ("Рубин");
- Арсен Адамов ("Ахмат").
Полузащитники:
- Данил Глебов ("Ростов");
- Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив");
- Далер Кузяев ("Гавр", Франция);
- Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак");
- Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – "Краснодар");
- Даниил Фомин ("Динамо", Москва);
- Сергей Бабкин ("Крылья Советов");
- Иван Обляков (ЦСКА);
- Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит");
- Лечи Садулаев ("Ахмат");
- Александр Головин ("Монако", Франция);
- Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США).
Нападающие:
- Константин Тюкавин ("Динамо", Москва);
- Дмитрий Воробьев ("Локомотив");
- Тамерлан Мусаев (ЦСКА);
- Герман Онугха ("Вайле", Дания);
- Федор Чалов (ПАОК, Греция).
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