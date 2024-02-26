Воспитанник алтайского футбола сменил команду Российской премьер-лиги

Игорь Юрганов подписал контракт с клубом из Воронежа на полтора года

26 февраля 2024, 13:22, ИА Амител

Игорь Юрганов / Кадр: YouTube-канал ФК "Факел" Воронеж

Воспитанник алтайского футбола Игорь Юрганов сменил команду Российской премьер-лиги.

Как сообщает "Алтайский спорт", 30-летний защитник заключил контракт с воронежским "Факелом". Он будет действовать полтора года.

Юрганов родился 10 декабря 1993 года в Рубцовске. Там же начал заниматься футболом. Затем переехал в Новокузнецк, где дебютировал на профессиональном уровне в составе команды "Металлург-Кузбасс".

Также Юрганов выступал за омский "Иртыш", новосибирскую "Сибирь-2", "Авангард" (Курск), "Волгарь" (Астрахань), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Тамбов", "Балтику" (Калининград). В 2018 году стал игроком клуба "Сочи", с которым в сезоне 2021/22 года завоевал серебряные медали чемпионата России. Всего футболист провел за южан 101 матч и забил в ворота соперников четыре мяча.