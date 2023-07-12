Воспитанник алтайского футбола стал лучшим молодым игроком чемпионата России
20-летний полузащитник московского "Локомотива" Артём Карпукас провёл свой первый полноценный сезон в составе "железнодорожников
12 июля 2023, 18:45, ИА Амител
Воспитанник алтайского футбола признан лучшим молодым игроком минувшего чемпионата России по версии портала Transfermarkt. 20-летний полузащитник московского "Локомотива" Артём Карпукас провёл свой первый полноценный сезон в составе "железнодорожников".
В чемпионате страны 2022/23 годов он сыграл 27 матчей за "Локомотив", в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Карпукас успешно закрепился в стартовом составе москвичей и стал лучшим игроком Российской премьер-лиги по среднему количеству отборов за матч.
Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Начал заниматься футболом в барнаульской школе Алексея Смертина. В 2013 году перешел в академию футбола столичного "Локомотива". В марте 2022 года полузащитник дебютировал в основном составе "железнодорожников".
19:24:25 12-07-2023
Смотрел сюжет про этого пацана. Батя его на каждую тренировку в Барнаул возил из Бийска. Пацан в машине уроки делал. Отец конечно МОЛОДЕЦ !!! А сколько талантливых мальчишек пропали? По одной простой причине что родители не смогли возить их на тренировки в рабочее время.