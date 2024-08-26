Воспитанник барнаульского "Динамо" забил гол в матче чемпионата России по футболу

Александр Жиров сократил отставание в счете во время игры против "Химок"

26 августа 2024, 14:48, ИА Амител

Сетка футбольных ворот / Фото: unsplash.com

Защитник грозненского "Ахмата" Александр Жиров забил гол в матче чемпионата России по футболу. Спортсмен отличился в домашней встрече Российской премьер-лиги с "Химками".

Он поразил ворота подмосковных футболистов на 73-й минуте после розыгрыша углового. К этому моменту "Ахмат" уступал со счетом 0:2.

Таким образом Жиров сократил отставание в счете. В итоге матч завершился ничейным исходом 3:3.

Жиров родился в 1991 году в Барнауле. Начал заниматься футболом в школе местного "Динамо". Затем с 2010 по 2012 год выступал за основной состав "бело-голубых". Позже в карьере Жирова значились астраханский "Волгарь", махачкалинский "Анжи", томская "Томь", "Краснодар", красноярский "Енисей". Также он играл в Германии за клуб "Зандхаузен". В июне этого года 33-летний защитник подписал контракт с "Ахматом" по схеме 1+1.