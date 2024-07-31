Воспитанник барнаульского футбола забил гол в матче Кубка России
Александр Ерохин открыл счет в матче "Зенита" против "Факела"
31 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин забил гол в матче Кубка России в игре за петербургский "Зенит".
Вечером 30 июля полузащитник открыл счет в домашней игре турнира против воронежского "Факела". Он отличился в середине первого тайма, переправив головой мяч в ворота гостей после подачи углового.
Матч в итоге завершился победой "Зенита" со счетом 3:0.
34-летний Ерохин играл на поле с капитанской повязкой. Он родился в октябре 1989 года в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Позже в его карьере значились молдавский "Шериф", "Краснодар", хабаровский "СКА-Энергия", "Урал" из Екатеринбурга и "Ростов". За "Зенит" спортсмен играет с июня 2017 года.
11:06:24 31-07-2024
Радость то какая! Забил!
А там про местное Динамо (Газмяс) не слышно? Еще не разогнали?
11:12:44 31-07-2024
Гость (11:06:24 31-07-2024) Радость то какая! Забил! А там про местное Динамо (Газмя... С какой целью интересуешся ?
12:34:52 31-07-2024
Здесь же начал заниматься футболом --- как я понял отец Смертина был его первым тренером. Потом Володя Кривошеин. В 34 года еще играет в составе чемпиона России с капитанской повязкой. Здоровье есть. Еще одна наша звезда сейчас играет Саша Соболев. Можно и в Барнауле в детстве футболом заниматься, чтобы потом на высший уровень в стране выйти
15:17:11 31-07-2024
Да Ерохин уже пенсионер по футбольным меркам, а всё - воспитанник))) Гордость как за дебютанта!