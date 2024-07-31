Воспитанник барнаульского футбола забил гол в матче Кубка России

Александр Ерохин открыл счет в матче "Зенита" против "Факела"

31 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Футболисты / Источник фото: unsplash.com

Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин забил гол в матче Кубка России в игре за петербургский "Зенит".

Вечером 30 июля полузащитник открыл счет в домашней игре турнира против воронежского "Факела". Он отличился в середине первого тайма, переправив головой мяч в ворота гостей после подачи углового.

Матч в итоге завершился победой "Зенита" со счетом 3:0.

34-летний Ерохин играл на поле с капитанской повязкой. Он родился в октябре 1989 года в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Позже в его карьере значились молдавский "Шериф", "Краснодар", хабаровский "СКА-Энергия", "Урал" из Екатеринбурга и "Ростов". За "Зенит" спортсмен играет с июня 2017 года.