Воспитанник барнаульского хоккея помог своей команде установить рекорд НХЛ
Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз"
28 ноября 2023, 18:45, ИА Амител
Воспитанник барнаульского хоккея помог своей команде установить рекорд НХЛ. Сегодня нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз", а "жакеты" в итоге выиграли со счетом 5:2.
Стоит отметить, что в составе "Коламбуса" заброшенными шайбами отметились сразу четыре россиянина. Помимо Марченко, голы забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов. Такое в истории Лиги произошло впервые.
Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. В 2018-м его под общим 49-м номером задрафтовал "Коламбус". За "жакетов" 23-летний нападающий играет с 2022 года.
19:23:37 28-11-2023
Барнаульцы, воспитали хорошего патриота, который плевал на родной клуб, зелень рубит в чуждой для нас стране.
23:08:27 28-11-2023
Капитализм никто не отменял. Молодец что играет. Успехов. Охранители поддерживают государство, ибо не верят в русский народ России, так как к нему не принадлежат.
20:22:47 29-11-2023
Олег (23:08:27 28-11-2023) Капитализм никто не отменял. Молодец что играет. Успехов. Ох... Первый тренер =Харченко С.В., у него есть ещё воспитанники, не такие именитые, учит поляну видеть и игру Читать хорошо. В Школе Черепанова сейчас.
23:32:17 28-11-2023
Работает там, где больше платят за его работу и это нормально.
06:55:35 29-11-2023
Зарабатывать деньги, и жить можно где угодно. Россия свободная страна, границы не закрыты, запрет на выезд только по гостайне. Поэтому имеет полное право заниматься игрой в хоккей за деньги в США. И только одно предосудительно: будучи зарубежом гадить на свою страну. Если у тебя там будут проблемы из-за поддержки страны или СВО - просто промолчи, скажи у меня своя точка зрения, но не лей помои, как некоторые макаревичи. И даже если ты в чем-то не согласен - не надо давать им повода, это наше внутреннее дело, если так хочется высказаться - приедь сюда и тут скажи свое мнение.
19:59:17 29-11-2023
Воспитанник в каком возрасте свалил из Барнаула , для д альннйшего развития?