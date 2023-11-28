Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз"

28 ноября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанник барнаульского хоккея помог своей команде установить рекорд НХЛ. Сегодня нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз", а "жакеты" в итоге выиграли со счетом 5:2.

Стоит отметить, что в составе "Коламбуса" заброшенными шайбами отметились сразу четыре россиянина. Помимо Марченко, голы забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов. Такое в истории Лиги произошло впервые.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. В 2018-м его под общим 49-м номером задрафтовал "Коламбус". За "жакетов" 23-летний нападающий играет с 2022 года.