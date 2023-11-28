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Воспитанник барнаульского хоккея помог своей команде установить рекорд НХЛ

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз"

28 ноября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Воспитанник барнаульского хоккея помог своей команде установить рекорд НХЛ. Сегодня нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол в домашней игре регулярного чемпионата против "Бостона Брюинз", а "жакеты" в итоге выиграли со счетом 5:2.

Стоит отметить, что в составе "Коламбуса" заброшенными шайбами отметились сразу четыре россиянина. Помимо Марченко, голы забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Егор Чинахов. Такое в истории Лиги произошло впервые.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем. В 2018-м его под общим 49-м номером задрафтовал "Коламбус". За "жакетов" 23-летний нападающий играет с 2022 года.

Хоккей Спорт

Комментарии 6

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Гость

19:23:37 28-11-2023

Барнаульцы, воспитали хорошего патриота, который плевал на родной клуб, зелень рубит в чуждой для нас стране.

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Олег

23:08:27 28-11-2023

Капитализм никто не отменял. Молодец что играет. Успехов. Охранители поддерживают государство, ибо не верят в русский народ России, так как к нему не принадлежат.

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Гость

20:22:47 29-11-2023

Олег (23:08:27 28-11-2023) Капитализм никто не отменял. Молодец что играет. Успехов. Ох... Первый тренер =Харченко С.В., у него есть ещё воспитанники, не такие именитые, учит поляну видеть и игру Читать хорошо. В Школе Черепанова сейчас.

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Сибиряк.

23:32:17 28-11-2023

Работает там, где больше платят за его работу и это нормально.

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Гость

06:55:35 29-11-2023

Зарабатывать деньги, и жить можно где угодно. Россия свободная страна, границы не закрыты, запрет на выезд только по гостайне. Поэтому имеет полное право заниматься игрой в хоккей за деньги в США. И только одно предосудительно: будучи зарубежом гадить на свою страну. Если у тебя там будут проблемы из-за поддержки страны или СВО - просто промолчи, скажи у меня своя точка зрения, но не лей помои, как некоторые макаревичи. И даже если ты в чем-то не согласен - не надо давать им повода, это наше внутреннее дело, если так хочется высказаться - приедь сюда и тут скажи свое мнение.

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Гость

19:59:17 29-11-2023

Воспитанник в каком возрасте свалил из Барнаула , для д альннйшего развития?

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