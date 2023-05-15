Воспитанник барнаульской спортшколы Хорохордина попал в десятку лучших юниоров

В первый день многоборья Сергей Жабин стал единственным гимнастом из-за Урала

15 мая 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанник барнаульской спортшколы Сергея Хорохордина попал в десятку лучших юниоров страны. Как сообщает "Алтайский спорт", первенство России по спортивной гимнастике состоялось в Пензе.

В соревнованиях участвовали юниоры 14-15 лет и 16-17 лет. В турнире 16-17-летних выступил барнаулец Сергей Жабин. По итогам двух соревновательных дней он стал восьмым в многоборье, а в финалах отдельных видов многоборья показал пятый результат на перекладине и занял седьмое место в вольных упражнениях.

В первый день многоборья Жабин стал единственным гимнастом из-за Урала, который сумел пробиться в десятку сильнейших. На следующий день к барнаульцу присоединился Игорь Дмитриев из Кемеровской области. Он в итоговом протоколе расположился на девятой позиции.

Ещё один представитель школы Хорохордина барнаулец Кирилл Пузиков не сумел пробиться в финал многоборья среди 14-15-летних гимнастов. Он занял итоговое 38-е место из 52 участников.