Воспитанника алтайского футбола номинировали на национальную премию "Первая пятерка"

Всего в списке претендентов 16 человек

01 декабря 2023, 15:01, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал ФК "Локомотив" Москва

Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас номинирован на национальную премию "Первая пятерка". Как сообщает "Алтайский спорт", ее вручает Детская футбольная лига лучшему футболисту РПЛ не старше 21 года. По итогам уходящего года в списке претендентов 16 человек.

Артем Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Начал заниматься футболом в барнаульской школе Алексея Смертина. Затем переехал в Москву и с 2014-го тренировался в Академии футбола столичного "Локомотива". В сентябре 2020-го Карпукас подписал контракт с основной командой.

В разные годы лауреатами премии становились Игорь Акинфеев, Александр Головин, Александр Кокорин, Кирилл Комбаров, Матвей Сафонов, Федор Чалов и еще ряд известных футболистов.