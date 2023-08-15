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Воспитательница детсада зарезала мужа и продолжила готовить ужин тем же ножом

Ранее женщину судили по статье "Побои"

15 августа 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Московской области воспитательница детского сада кухонным ножом убила мужа во время небольшой ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Королеве. Женщина обсуждала с мужем прошедший день и параллельно готовила ужин. В какой-то момент они повздорили.

"Супруга четыре раза ударила мужа ножом в грудь и живот. Тот сделал вид, что ничего страшного не произошло, и пошел в ванную умыться. Женщина продолжила готовить ужин", – говорится в сообщении.

Спустя какое-то время женщина  решила проверить состояние мужа, но тот уже умер. Она отмыла пол от крови, чтобы уничтожить следы преступления, а после сказала соседям, что у нее скончался супруг.

Примечательно, что ранее воспитательницу уже судили – по статье "Побои".

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство Происшествия мужчины и женщины

Комментарии 3

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Юс

16:30:07 15-08-2023

Вот это любовь!!!

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Гость

16:48:41 15-08-2023

Жуть

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Гость

17:54:44 15-08-2023

И как это судимая с детьми работала? Раз в год на госуслугах справку об отсутствии судимости заказываем, если с детьми работаем.

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