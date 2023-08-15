Воспитательница детсада зарезала мужа и продолжила готовить ужин тем же ножом
Ранее женщину судили по статье "Побои"
15 августа 2023, 16:01, ИА Амител
В Московской области воспитательница детского сада кухонным ножом убила мужа во время небольшой ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Королеве. Женщина обсуждала с мужем прошедший день и параллельно готовила ужин. В какой-то момент они повздорили.
"Супруга четыре раза ударила мужа ножом в грудь и живот. Тот сделал вид, что ничего страшного не произошло, и пошел в ванную умыться. Женщина продолжила готовить ужин", – говорится в сообщении.
Спустя какое-то время женщина решила проверить состояние мужа, но тот уже умер. Она отмыла пол от крови, чтобы уничтожить следы преступления, а после сказала соседям, что у нее скончался супруг.
Примечательно, что ранее воспитательницу уже судили – по статье "Побои".
16:30:07 15-08-2023
Вот это любовь!!!
16:48:41 15-08-2023
Жуть
17:54:44 15-08-2023
И как это судимая с детьми работала? Раз в год на госуслугах справку об отсутствии судимости заказываем, если с детьми работаем.