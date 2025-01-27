Восстановление позвоночника. В "Пигмалионе" используют инновационные техники лечения
Высокоинтенсивная физиотерапия зарекомендовала себя и в лечении суставов, и болезней нервной системы, и травм
27 января 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8vQSc
В Барнаульском медицинском центре "Пигмалион" (ул. Песчаная, 89) появился инновационный аппарат для физиолечения – устройство для высокоинтенсивной лазерной терапии (HILT*-терапии). Передовой метод, основанный на использовании энергии лазерного излучения, призван сократить сроки лечения опорно-двигательного аппарата и способствовать восстановлению тканей организма и нервных волокон. И это открывает новые возможности в борьбе с множеством заболеваний, в том числе в острый период воспалительного процесса. А в сочетании с другими методами современной физиотерапии, доступными в клинике, лазер дает хороший и относительно быстрый терапевтический эффект.
Принцип работы HILT-терапии
Высокоинтенсивная лазерная терапия запускает цепочку физико-химических и биологических реакций в организме, приводящих к терапевтическому действию.
В результате она помогает достигать сразу несколько лечебных эффектов:
- уменьшает воспаление;
- способствует более быстрому заживлению и регенерации;
- снимает выраженность болевого синдрома;
- расширяет сосуды.
Методика зарекомендовала себя при повреждении нервов, при компрессии нервных корешков спинного мозга. В общем, при остеохондрозе и его осложнениях. Хороша в травматологии и ортопедии при острых заболеваниях суставов. Способствует снятию воспаления, боли и отека и более быстрому восстановлению, отметил врач-невролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, главный врач "Пигмалиона" на Песчаной Кирилл Комиссар.
"В современном научном сообществе разрабатывают методики резорбции (рассасывания) межпозвонковых грыж. Есть разные протоколы, но их объединяет одно: везде применяют высокоинтенсивную лазерную терапию. Данный аппарат при определенных условиях способствует уменьшению грыжи", – уточнил главврач.
По его словам, лазерная терапия позволяет не только запустить в организме процессы заживления, но и минимизировать необходимость проведения локальных инъекционных методов лечения (блокад). А в комплексе с другими методами высокоинтенсивной физиотерапии, доступных в "Пигмалионе", получить ощутимый, хороший терапевтический эффект за более короткие сроки.
В "Пигмалионе" HILT-терапию используют в комплексе с транскраниальным магнитным стимулятором Нейро-МС/Д, который помогает справляться с полиневропатией, корешковым синдромом, последствиями инсульта и другими состояниями и ударно-волновой терапией Dornier Aries*. Вторая – разработка немецкой компании. Ее применяют в неврологии и ортопедии. Принцип работы заключается в ударной волне, которая, раздражая нервные окончания, приводит к выработке биологически активных веществ, купирующих передачу болевого импульса и уменьшающих отек.
В комплексе все три метода, как правило, дают быстрый положительный эффект или выздоровление, часто даже без применения медикаментов. Мало в каких клиниках есть все три аппарата. У "Пигмалиона" это оборудование есть и в умелых руках врачей традиционные методики (например, аппаратное вытяжение позвоночника) в совокупности с современными техниками позволяют добиваться мощного эффекта.
"Данные методики позволяют добиться восстановления пораженной структуры ткани, а не только уменьшения боли. Их сочетание усиливает терапевтический эффект друг друга. При правильном и комплексном подходе можно добиться, например, восстановления структуры нерва (что раньше считали невозможным), побороть воспаление, снять отек и т.д.", – подытожил Кирилл Комиссар.
Эффективность и спектр применения
Высокоинтенсивную физиотерапию назначают при заболеваниях и повреждениях:
- костно-мышечной системы – деформирующий остеоартроз, плече-лопаточный периартрит, бурситы, тендовагиниты;
- нервной системы – травмы периферических нервных стволов, невропатии, остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, туннельные синдромы, последствия инсульта;
- сердечно-сосудистой системы – ИБС, атеросклероз сосудов;
- дыхательной системы – бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма.
Кроме того, методики применяют при дренированных гнойных процессах, ранах, после операций.
Важно отметить, что у высокоинтенсивной физиотерапии, как и у любых других медицинских методов, есть противопоказания. О возможности проведения процедур и их безопасности в каждом конкретном случае решает врач на приеме.
Получить подробную информацию и записаться на прием можно по указанным ниже телефонам.
Медицинский центр "Пигмалион"
Адрес: Барнаул, ул. Песчаная, 89
Тел.: 8 (3852) 35-89-10; 8 (3852) 63-55-99
*High Intensity Laser Therapy ("Хай Интенсити Лазер Терапи") – лазерная терапия высокой интенсивности; Dornier Aries ("Дорнье Эйрис")
ООО ЦВМР "Пигмалион"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
16:04:40 27-01-2025
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22:44:07 27-01-2025
Отличная клиника, высококвалифицированный персонал. Обратилась с болями в спине, мне очень помогли. За 2 сеанса снялся болевой синдром. Спасибо!
23:21:49 27-01-2025
Да в Пигмалионе всяко лучше медпомощь оказывают, чем в госклиниках, где скоро стараниями Минздрава будут лечить фельдшеры (или уже лечат). Вот я, как врач государственной медицины, например, впервые узнал про такие передовые методики. К сожалению, в обычных поликлиниках врачи ограничены использованием при дегенеративных заболеваниях позвоночника лишь НПВС и центральными миорелаксантами. Так что как специалист утверждаю, что Пигмалион и государственная клиника - это просто небо и земля.
09:29:21 28-01-2025
Хоть кто-то внедряет новые технологии у нас в городе. В госбольницах этого не было , нет и не будет
11:59:03 28-01-2025
Пигмалион молодцы! Растут, внедрют новые технологии, появляются новые очень хорошие специалисты. Ходим туда всей семьёй и довольны. Есть конечно нюансы с регистратурой. В последний раз родственница оперировала там срединный нерв и все отлично! Тихонову отдельное спасибо!
17:54:22 28-01-2025
Отличная клиника, доступная запись к докторам, приемлемые цены, вежливый персонал!