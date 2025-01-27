Восстановление позвоночника. В "Пигмалионе" используют инновационные техники лечения

Высокоинтенсивная физиотерапия зарекомендовала себя и в лечении суставов, и болезней нервной системы, и травм

27 января 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8vQSc

Доктор. Позвоночный столб / Фото: ЧатGPT

В Барнаульском медицинском центре "Пигмалион" (ул. Песчаная, 89) появился инновационный аппарат для физиолечения – устройство для высокоинтенсивной лазерной терапии (HILT*-терапии). Передовой метод, основанный на использовании энергии лазерного излучения, призван сократить сроки лечения опорно-двигательного аппарата и способствовать восстановлению тканей организма и нервных волокон. И это открывает новые возможности в борьбе с множеством заболеваний, в том числе в острый период воспалительного процесса. А в сочетании с другими методами современной физиотерапии, доступными в клинике, лазер дает хороший и относительно быстрый терапевтический эффект.

Принцип работы HILT-терапии

Высокоинтенсивная лазерная терапия запускает цепочку физико-химических и биологических реакций в организме, приводящих к терапевтическому действию.

В результате она помогает достигать сразу несколько лечебных эффектов:

уменьшает воспаление;

способствует более быстрому заживлению и регенерации;

снимает выраженность болевого синдрома;

расширяет сосуды.

Методика зарекомендовала себя при повреждении нервов, при компрессии нервных корешков спинного мозга. В общем, при остеохондрозе и его осложнениях. Хороша в травматологии и ортопедии при острых заболеваниях суставов. Способствует снятию воспаления, боли и отека и более быстрому восстановлению, отметил врач-невролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, главный врач "Пигмалиона" на Песчаной Кирилл Комиссар.

"В современном научном сообществе разрабатывают методики резорбции (рассасывания) межпозвонковых грыж. Есть разные протоколы, но их объединяет одно: везде применяют высокоинтенсивную лазерную терапию. Данный аппарат при определенных условиях способствует уменьшению грыжи", – уточнил главврач. Кирилл Комиссар / Фото: медцентр "Пигмалион"

По его словам, лазерная терапия позволяет не только запустить в организме процессы заживления, но и минимизировать необходимость проведения локальных инъекционных методов лечения (блокад). А в комплексе с другими методами высокоинтенсивной физиотерапии, доступных в "Пигмалионе", получить ощутимый, хороший терапевтический эффект за более короткие сроки.

В "Пигмалионе" HILT-терапию используют в комплексе с транскраниальным магнитным стимулятором Нейро-МС/Д, который помогает справляться с полиневропатией, корешковым синдромом, последствиями инсульта и другими состояниями и ударно-волновой терапией Dornier Aries*. Вторая – разработка немецкой компании. Ее применяют в неврологии и ортопедии. Принцип работы заключается в ударной волне, которая, раздражая нервные окончания, приводит к выработке биологически активных веществ, купирующих передачу болевого импульса и уменьшающих отек.

В комплексе все три метода, как правило, дают быстрый положительный эффект или выздоровление, часто даже без применения медикаментов. Мало в каких клиниках есть все три аппарата. У "Пигмалиона" это оборудование есть и в умелых руках врачей традиционные методики (например, аппаратное вытяжение позвоночника) в совокупности с современными техниками позволяют добиваться мощного эффекта.

"Данные методики позволяют добиться восстановления пораженной структуры ткани, а не только уменьшения боли. Их сочетание усиливает терапевтический эффект друг друга. При правильном и комплексном подходе можно добиться, например, восстановления структуры нерва (что раньше считали невозможным), побороть воспаление, снять отек и т.д.", – подытожил Кирилл Комиссар.

HILT-терапия / Фото: медцентр "Пигмалион"

Эффективность и спектр применения

Высокоинтенсивную физиотерапию назначают при заболеваниях и повреждениях:

костно-мышечной системы – деформирующий остеоартроз, плече-лопаточный периартрит, бурситы, тендовагиниты;

– деформирующий остеоартроз, плече-лопаточный периартрит, бурситы, тендовагиниты; нервной системы – травмы периферических нервных стволов, невропатии, остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, туннельные синдромы, последствия инсульта;

травмы периферических нервных стволов, невропатии, остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, туннельные синдромы, последствия инсульта; сердечно-сосудистой системы – ИБС, атеросклероз сосудов;

– ИБС, атеросклероз сосудов; дыхательной системы – бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма.

Кроме того, методики применяют при дренированных гнойных процессах, ранах, после операций.

Важно отметить, что у высокоинтенсивной физиотерапии, как и у любых других медицинских методов, есть противопоказания. О возможности проведения процедур и их безопасности в каждом конкретном случае решает врач на приеме.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по указанным ниже телефонам.

Медицинский центр "Пигмалион"

Адрес: Барнаул, ул. Песчаная, 89

Тел.: 8 (3852) 35-89-10; 8 (3852) 63-55-99

*High Intensity Laser Therapy ("Хай Интенсити Лазер Терапи") ­– лазерная терапия высокой интенсивности; Dornier Aries ("Дорнье​ Эйрис")

ООО ЦВМР "Пигмалион"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста