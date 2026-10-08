"Вот это я удачно оказался здесь!" Amic.ru запускает фотоконкурс "Амик. В центре событий"
Победитель получит диплом и планшет Hotway, а участников также ждут сертификаты и подарки от наших партнеров
08 октября 2026, 08:00, ИА Амител
У вас в жизни бывали моменты, когда хотелось сказать: "Вот это я удачно оказался здесь!" Концерт, путешествие, спортивный матч, городской праздник, необычная встреча или событие, которые стали для вас особенными?
Покажите этот момент нам – мы запускаем фотоконкурс "Амик. В центре событий". Он приурочен ко дню рождения нашего информационного агентства.
Чтобы принять участие, нужно выбрать одну фотографию, сделанную во время знакового события вашей жизни, и добавить небольшую историю – что произошло, где вы оказались и почему этот кадр вам особенно дорог. Заявки принимаем по 14 октября 2026 года через специальную форму.
Участвовать могут жители Барнаула старше 18 лет. Страница участника в ВК на время конкурса должна быть открыта.С 15 по 18 октября редакционная комиссия выберет до десяти историй. Мы будем смотреть не только на качество снимка, но и на эмоции в кадре и историю, которая за ним стоит. 19 октября фотографии финалистов появятся в группе amic.ru "ВКонтакте", после чего начнется открытое голосование. Оно продлится до 29 октября.
А теперь о приятном. Победитель получит диплом и планшет Hotway, а участников также ждут сертификаты и подарки от наших партнеров. Кроме того, редакция выберет двух героев в специальной номинации "Признание Амика".
Итоги объявим 30 октября в 12:00.
Ищите тот самый кадр из галереи, рассказывайте его историю и отправляйте заявку. Возможно, именно ваша фотография станет главным снимком конкурса "Амик. В центре событий".
10:25:38 08-10-2026
в ВК эта новость будет, чтобы с телефона оформить заявку? Что-то пока не видно там
11:31:27 08-10-2026
Вангую: все фото будут с официальных мероприятий, включая совещания и "круглые столы".
🤣
11:44:22 08-10-2026
Для участия придётся регистрироваться в этих "контактах"?