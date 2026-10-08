"Вот это я удачно оказался здесь!" Amic.ru запускает фотоконкурс "Амик. В центре событий"

Победитель получит диплом и планшет Hotway, а участников также ждут сертификаты и подарки от наших партнеров

08 октября 2026, 08:00, ИА Амител

Фотоконкурс "Амик. В центре событий" / amic.ru

У вас в жизни бывали моменты, когда хотелось сказать: "Вот это я удачно оказался здесь!" Концерт, путешествие, спортивный матч, городской праздник, необычная встреча или событие, которые стали для вас особенными?

Покажите этот момент нам – мы запускаем фотоконкурс "Амик. В центре событий". Он приурочен ко дню рождения нашего информационного агентства.

Чтобы принять участие, нужно выбрать одну фотографию, сделанную во время знакового события вашей жизни, и добавить небольшую историю – что произошло, где вы оказались и почему этот кадр вам особенно дорог. Заявки принимаем по 14 октября 2026 года через специальную форму.



Участвовать могут жители Барнаула старше 18 лет. Страница участника в ВК на время конкурса должна быть открыта.С 15 по 18 октября редакционная комиссия выберет до десяти историй. Мы будем смотреть не только на качество снимка, но и на эмоции в кадре и историю, которая за ним стоит. 19 октября фотографии финалистов появятся в группе amic.ru "ВКонтакте", после чего начнется открытое голосование. Оно продлится до 29 октября.

А теперь о приятном. Победитель получит диплом и планшет Hotway, а участников также ждут сертификаты и подарки от наших партнеров. Кроме того, редакция выберет двух героев в специальной номинации "Признание Амика".

Итоги объявим 30 октября в 12:00.

Ищите тот самый кадр из галереи, рассказывайте его историю и отправляйте заявку. Возможно, именно ваша фотография станет главным снимком конкурса "Амик. В центре событий".