Вот она, народная любовь. Почему барнаульцы второй год голосуют за "Автоформулу"?

Компания вновь участвует в премии "Народный знак качества", где победителя определяют жители региона

07 ноября 2023, 12:15, ИА Амител erid: LjN8KMYuW

"Автоформула" / Фото предоставлено компанией

Менее двух дней остается до окончания голосования в премии "Народный знак качества". Среди компаний, за которые сейчас активно голосуют жители Алтайского края, есть и победитель проекта прошлого года – сеть автомоечных комплексов и сервисов "Автоформула". В чем их секрет успеха? Да нет никакого секрета, говорят в компании. Главное ­– качественная работа и внимание к деталям.

Помыть – так помыть

"Автоформула" сегодня ­– это не только проверенный годами автосервис полного цикла и место, где работают профессионалы, а еще и сеть автомоечных комплексов.

Моют здесь разные транспортные средства: от мотоциклов, квадроциклов и авто до яхт.

Здесь ваше авто не только "умоют", но и помогут комплексно привести в порядок, проведя:

трехфазную мойку;

кварцевую мойку;

керамическую мойку;

экспресс-мойку;

полировку хрома;

обработку "антидождь";

мойку подкапотного пространства с диэлектриком;

химчистку и др.

"Автоформула" заботится о каждом клиенте и использует только качественную автохимию от проверенных производителей, таких как Shine Systems*, Altsintez*, Koch* и Grass*.

А пока ваше авто находится в надежных руках, вы сами можете подождать на удобном диване в комфортной зоне ожидания. Тут можно и кофе попить, и кино посмотреть в онлайн-кинотеатре ivi*, и даже поиграть в PlayStation*. Самым маленьким посетителям тоже будет чем заняться, здесь есть игрушки, детский стульчик и пеленальный столик.





Зона ожидания в автомоечных комплексах / Фото: "Автоформула"

Кроме того, компания по-прежнему оказывает услуги автосервиса полного цикла как для частных, так и для корпоративных клиентов. В сервисе можно:

заменить масло и технические жидкости;

провести комплексную диагностику авто и подобрать автозапчасти;

провести шиномонтаж;

провести кузовной ремонт и другие услуги.

Победителя выбирают люди

"Автоформула" ­– одна из тех компаний, которая претендует на победу в народном голосовании, где победителя выбираете именно вы.

В этом году в премии "Народный знак качества" "Автоформула" вошла в топ-10 компаний-финалистов. Вы еще можете помочь организации одержать победу, голосуя за нее до 8 ноября 2023 года включительно. Сделать это очень просто: Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, выбирайте номинацию "Автосервис года", в списке выбирайте "Автоформулу" и жмите кнопку "Голосовать".

Такая поддержка помогает совершенствовать и улучшать сервис, чтобы пребывание в "Автоформуле" было еще более комфортным и приятным.

Фото предоставлено компанией

*Shine Systems ("Шайн Системс"); Altsintez ("Алтсаинтез"); Koch ("Кох"); Grass ("Грасс"); PlayStation ("ПлейСтэйшн"); ivi ("иви").

"Автоформула" (ИП Козлова О.П.)

Адреса: Эмилии Алексеевой, 94г ​ (авторемонт и техобслуживание), 2 этажа, тел.: +7 (3852) 608-494;

​Мало-Тобольская, 17 (автомойка), тел.: +7 (3852) 588-999 ;

Эмилии Алексеевой, 94а (автомойка), тел.: +7-983-548-84-44 и +7 (3852) 58‒84‒44;

Взлетная, 75 (автомойка), тел.: +7-983-548-09-99 и +7 (3852) 58-09-99 .

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