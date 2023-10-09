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Война Израиля с ХАМАС. Фото обмена ракетными ударами

Конфликт начался 7 октября и набирает обороты

09 октября 2023, 11:40, ИА Амител

7 октября группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, осуществила массированную ракетную атаку по Израилю и захватила некоторые районы на юге страны. В ответ израильские военные приступили к операции "Железные мечи", направленной на подавление действий ХАМАС. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны. С тех пор столкновения не прекратились, а Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами. 

Кадры боевых действий – в наших фотоподборках.

конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 2

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Гость

12:04:48 09-10-2023

А кто хороший, кто плохой ???

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Гость

12:17:07 09-10-2023

Наверное там все плохие, ХАМАС чуть хуже, но и у Израиля рыльце в пушку

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