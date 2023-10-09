Война Израиля с ХАМАС. Фото обмена ракетными ударами

Конфликт начался 7 октября и набирает обороты

09 октября 2023, 11:40, ИА Амител

7 октября группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, осуществила массированную ракетную атаку по Израилю и захватила некоторые районы на юге страны. В ответ израильские военные приступили к операции "Железные мечи", направленной на подавление действий ХАМАС. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны. С тех пор столкновения не прекратились, а Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами.

Кадры боевых действий – в наших фотоподборках.





























Ракетные удары по сектору Газа / кадры: соцсети