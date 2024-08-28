Возле налоговой в центре Барнаула построят "гордый" дом с большими квартирами
Застройщик позиционирует "Инфитини" как новое место силы
28 августа 2024, 12:25, ИА Амител erid: LjN8KG9Eu
Новый семиэтажный дом построят в центре Барнаула, недалеко от налоговой службы. Как стало известно amic.ru, на днях разрешение на строительство объекта на Пролетарской, 99, в районе Красноармейского проспекта получил застройщик ООО СЗ ИСК "Мегалит" (в которую при слиянии компаний теперь входит застройщик ООО СЗ ИСК "Спорт Сити").
Каким будет этот дом?
Будущий дом получил имя "Инфинити". Он будет монолитным с заполнением сибитом. В компании эту технологию называют одной из самых надежных, морозостойких и шумоизоляционных. Отделку выполнят плиткой и мокрым фасадом.
В здании будет семь этажей, весь первый займут коммерческие помещения, на остальных шести разместят квартиры. Причем их будет немного, всего 48.
"Концепция дома предполагает комфортную жизнь в тихом месте рядом со всеми нужными для жизни объектами. Здесь нет маленьких квартир, то есть не будет ситуации, когда половину жилья на этаже сдают в аренду. Самая небольшая по площади – 47 квадратных метров, самая большая – 103 "квадрата". При этом каждая квартира – просторная, с высокими потолками и панорамными окнами", – сообщили в отделе продаж компании.
И все – свободной планировки.
"Мы не загоняем жильцов в рамки, каждый может сделать планировку под себя, максимально удобную и комфортную", – пояснили в "Мегалите".
Общие пространства – входная группа, холл и даже коридоры на этажах – будут дизайнерскими, вписанными в общую концепцию дома, добавили в "Мегалите". Лестница на первом этаже – с "живой" подсветкой. В холле будет колясочная. Также застройщик обещает сделать место встречи – локацию на первом этаже с мягкой зоной и кофемашиной, чтобы жители могли принимать гостей и решать рабочие вопросы, не приглашая в квартиру.
Следить за порядком будет консьерж.
Парковка для клиентов торгово-офисных помещений будет с лицевой стороны дома. Парковки для жителей – на подземном этаже, спуск авто будет производиться с помощью автомобильных лифтов. Решение с лифтом для машин – в Барнауле пока большая редкость. А еще на паркинге будет работать система считывателя номера, это позволит ставить машину быстро и удобно.
Очевидно, оценят и еще одно ноу-хау в благоустройстве – тротуары с подогревом вокруг дома. Эта технология уже проверена в сибирских условиях и всегда нравится горожанам.
Двор-патио закрыт от машин, здесь будет детская и взрослая зоны.
Дом особенно приглянется деловым людям и семья с детьми. Да и всем, кто хочет жить в центре города с комфортом. Застройщик позиционирует дом как место силы, а адрес – как повод для гордости.
Что известно о застройщике?
Дом возводит специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Мегалит".
Однако, как amic.ru сообщили в компании, недавно "Спорт Сити", а также его основной подрядчик вошли в состав группы компаний "Мегалит". Застройщик сохранит юридический адрес, реквизиты, контакты и все обязательства – никаких изменений не будет. Кроме того, что компания станет частью общей команды профессионалов.
"Инфинити"
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 60 33 88
Адрес отдела продаж: Барнаул, ул. Северо-Западная, 7
Сайт
Застройщик – СЗ "ИСК "Мегалит". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ООО СЗ ИСК "Мегалит"Реклама
12:37:44 28-08-2024
Для налоговиков?)
13:05:20 28-08-2024
С большими квартирами?? С каких пор 47 = большая? И ладно бы одна. Но у вас три квартиры 47-49 метров на этаж! Приглянется семьям с детьми? Опять же нет. Для семей с детьми у вас на этаж из восьми квартир подходит только две. 75 метров и 106. Вменяемые люди с детьми в эту общагу обёрнутую бантиком не полезут. Шумоизоляционная технология монолит-сибит? Поздравляю будущих жителей. Данная технология позволит вам слышать что происходит в квартирах на +- 3 этажа по стояку и 2 квартиры от вас по сторонам.
Вы уж определитесь. Либо стройте нормальный бизнес с реально большими квартирами. Либо комфорт в 13 студий 48 метров на этаж.
Где цена за квадрат в этом "гордом" доме? Наверняка удивит!
13:29:11 28-08-2024
Гг (13:05:20 28-08-2024) С большими квартирами?? С каких пор 47 = большая? И ладно бы... 47 - стала большой, когда застройщики массово стали возводить новостройки с квартирами средней квадратуры 18-30 квадратов. А с нынешней стоимостью за квадрат + ставкой по ипотеке, квартиры от 40 квадратов "потянут" уже очень не многие
13:06:17 28-08-2024
Здесь нет маленьких квартир,...
Самая небольшая по площади – 47 квадратных метров, самая большая – 103 "квадрата".(С)
Они всерьёз считают квартиры от 47 до 103 квадратов гигантскими???!!!!
14:01:52 28-08-2024
Гость (13:06:17 28-08-2024) Здесь нет маленьких квартир,...Самая небольшая по площад... 47м2 - скромная двушечка с шкафчиком для одёжы.
13:21:55 28-08-2024
Попробуй в Сибит повешай кондиционер....прогрессивная надежная технология говорили они. Элитное наверное.
13:59:46 28-08-2024
Гость (13:21:55 28-08-2024) Попробуй в Сибит повешай кондиционер....прогрессивная надежн... если не секрет - и чё?
14:05:25 28-08-2024
Он будет монолитным с заполнением сибитом. *** Как всегда, не враньё, но половина правды. Дом будет монолиным КАРКАСНЫМ, с заполнением Сибитом, то есть тупо газоблоки, хотя и очень хорошие. Т.е. дом такой же, как 90% новодельных сараек из дерьма и палок.
15:44:24 28-08-2024
Когда уже снимут главного архитектора за точечную застройку? Сколько можно город уродовать?
19:47:50 28-08-2024
Гость (15:44:24 28-08-2024) Когда уже снимут главного архитектора за точечную застройку?... из какого села приехали? с каких пор главный архитектор отвечает за застройку в Барнауле?