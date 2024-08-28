Возле налоговой в центре Барнаула построят "гордый" дом с большими квартирами

Застройщик позиционирует "Инфитини" как новое место силы

28 августа 2024, 12:25, ИА Амител erid: LjN8KG9Eu

Рендеры дома на Пролетарской, 99 / Иллюстрация предоставлена amic.ru застройщиком

Новый семиэтажный дом построят в центре Барнаула, недалеко от налоговой службы. Как стало известно amic.ru, на днях разрешение на строительство объекта на Пролетарской, 99, в районе Красноармейского проспекта получил застройщик ООО СЗ ИСК "Мегалит" (в которую при слиянии компаний теперь входит застройщик ООО СЗ ИСК "Спорт Сити").

Каким будет этот дом?

Будущий дом получил имя "Инфинити". Он будет монолитным с заполнением сибитом. В компании эту технологию называют одной из самых надежных, морозостойких и шумоизоляционных. Отделку выполнят плиткой и мокрым фасадом.

В здании будет семь этажей, весь первый займут коммерческие помещения, на остальных шести разместят квартиры. Причем их будет немного, всего 48.

"Концепция дома предполагает комфортную жизнь в тихом месте рядом со всеми нужными для жизни объектами. Здесь нет маленьких квартир, то есть не будет ситуации, когда половину жилья на этаже сдают в аренду. Самая небольшая по площади – 47 квадратных метров, самая большая – 103 "квадрата". При этом каждая квартира – просторная, с высокими потолками и панорамными окнами", – сообщили в отделе продаж компании.

И все – свободной планировки.

"Мы не загоняем жильцов в рамки, каждый может сделать планировку под себя, максимально удобную и комфортную", – пояснили в "Мегалите".

Рендеры дома на Пролетарской, 99 / Иллюстрации предоставлены amic.ru застройщиком

Общие пространства – входная группа, холл и даже коридоры на этажах – будут дизайнерскими, вписанными в общую концепцию дома, добавили в "Мегалите". Лестница на первом этаже – с "живой" подсветкой. В холле будет колясочная. Также застройщик обещает сделать место встречи – локацию на первом этаже с мягкой зоной и кофемашиной, чтобы жители могли принимать гостей и решать рабочие вопросы, не приглашая в квартиру.

Следить за порядком будет консьерж.

Парковка для клиентов торгово-офисных помещений будет с лицевой стороны дома. Парковки для жителей – на подземном этаже, спуск авто будет производиться с помощью автомобильных лифтов. Решение с лифтом для машин – в Барнауле пока большая редкость. А еще на паркинге будет работать система считывателя номера, это позволит ставить машину быстро и удобно.

Очевидно, оценят и еще одно ноу-хау в благоустройстве – тротуары с подогревом вокруг дома. Эта технология уже проверена в сибирских условиях и всегда нравится горожанам.

Двор-патио закрыт от машин, здесь будет детская и взрослая зоны.

Дом особенно приглянется деловым людям и семья с детьми. Да и всем, кто хочет жить в центре города с комфортом. Застройщик позиционирует дом как место силы, а адрес – как повод для гордости.

Рендеры дома на Пролетарской, 99 / Иллюстрации предоставлены amic.ru застройщиком

Что известно о застройщике?

Дом возводит специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Мегалит".

Однако, как amic.ru сообщили в компании, недавно "Спорт Сити", а также его основной подрядчик вошли в состав группы компаний "Мегалит". Застройщик сохранит юридический адрес, реквизиты, контакты и все обязательства – никаких изменений не будет. Кроме того, что компания станет частью общей команды профессионалов.

"Инфинити"

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 60 33 88

Адрес отдела продаж: Барнаул, ул. Северо-Западная, 7

Сайт

Застройщик – СЗ "ИСК "Мегалит". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ ИСК "Мегалит"

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