Возможен град. О погоде в Алтайском крае 20 августа

Порывы ветра местами могут достигать 20 метров в секунду

20 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 20 августа возможны серьезные осадки. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В отдельных районах временами дожди, по северу и востоку местами сильные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Временами дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.