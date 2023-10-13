Сейчас в школы пытаются перенести "все то лучшее, чего лишились в девяностые"

13 октября 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Экс-министр образования и просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Парламентской газете" прокомментировала возможность возращения в российские школы советских стандартов.

Васильева отметила, что образование хоть и считается консервативной сферой, но оно должно планомерно двигаться вперед.

"Не думаю, что мы можем говорить о возвращении советской школы. Если мы просто возьмем и под копирку перенесем советскую школу на современные реалии, к сожалению, это не даст нужных результатов", – подчеркнула президент Российской академии образования.

Сейчас, по ее словам, из старой школы пытаются перенести "все то лучшее, чего по стечению обстоятельств лишились в девяностые" и что будет наиболее полезно и эффективно сегодня.

"И воспитание, и наставничество, и просвещение в современном мире получают новый импульс, потому что условия жизни другие, скорость и объем информации другие. Мы ищем новые подходы, чтобы передать те наши ценности, которые всегда транслировала советская школа", – указала Васильева.

Именно поэтому, отметила она, сейчас в школы возвращается трудовое воспитание, при этом само понятие воспитания направлено на формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.