Возможность возвращения советской школы оценила экс-министр образования Васильева
Сейчас в школы пытаются перенести "все то лучшее, чего лишились в девяностые"
13 октября 2023, 15:53, ИА Амител
Экс-министр образования и просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Парламентской газете" прокомментировала возможность возращения в российские школы советских стандартов.
Васильева отметила, что образование хоть и считается консервативной сферой, но оно должно планомерно двигаться вперед.
"Не думаю, что мы можем говорить о возвращении советской школы. Если мы просто возьмем и под копирку перенесем советскую школу на современные реалии, к сожалению, это не даст нужных результатов", – подчеркнула президент Российской академии образования.
Сейчас, по ее словам, из старой школы пытаются перенести "все то лучшее, чего по стечению обстоятельств лишились в девяностые" и что будет наиболее полезно и эффективно сегодня.
"И воспитание, и наставничество, и просвещение в современном мире получают новый импульс, потому что условия жизни другие, скорость и объем информации другие. Мы ищем новые подходы, чтобы передать те наши ценности, которые всегда транслировала советская школа", – указала Васильева.
Именно поэтому, отметила она, сейчас в школы возвращается трудовое воспитание, при этом само понятие воспитания направлено на формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
16:13:52 13-10-2023
Вот и правильно! Не знаю как у кого, но сейчас с умилением вспоминаешь уроки труда, когда собирали помидоры, и таскали алюминиевыми баками вдвоем в подвал. по пути обстреливая друг друга ^_^. Приходили домой как свинёныши. Да конечно копать огород в школе не хотелось, не хотелось поливать летом, отработки отрабатывать, но.....все это элементы воспитания, сейчас понимаешь. И есть что вспомнить, всетаки и интрижки были и и контакт со сверсниками, в несколько не совсем школьной форме. В наше время конечно трудно представить, в обществе повернутом на кучи бумажек, мамочек которые за свое чад отрясется иот юбки боится оторвать, и недайбог увидеть его с лопаттой в руках - оно жэ поранится! Мы привязывали к велику грабли, и фигачили на велике в школу! На руле болталось ведро, и так около километра до школы. И живы. И к труду приучены! Про образование уж и подавно, во что превратили лицо ученика (дневник). Вообще бардак, в электронном дневнике пишут ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ, что на самом деле задают толком не ясно. требований к бумажному дневнику нет, он лишь для галочки. Даже роспись ниразу не спросили, а мы уже в 7 классе...и вечные разборы полетов и выяснения, ЧТО ЖЕ ЗАДАЛИ в группе ватсапп часов в 9 вечера...Ну какое это образование? ни ответственности не прививают ни трудолюбия. Телефоны и вовсе нужно на входе школ сдавать. Ну или глушилки во время урока включать. начался урок - включили глушилки - связь потерялась. Связь только через учителя, который может использовать школьынй вайфай.
19:57:00 13-10-2023
Гость (16:13:52 13-10-2023) Вот и правильно! Не знаю как у кого, но сейчас с умилением в... спасибо за такой теплый комментарий. тоже вспомнила труды в школе))
16:56:15 13-10-2023
Очередной бред, для начала надо начать выпускать педагогов как в совке, да и не может быть актуальным советское образование в век цифры, вообщем как всегда хайп на потребу народа.
18:42:28 13-10-2023
Хотя бы этот "деятельностный" подход в обучении отмените. 90% учебного времени сплошная болтология по поводу темы урока. Никакой продуктивности.
19:17:56 13-10-2023
"Не думаю, что мы можем говорить о возвращении советской школы. Если мы просто возьмем и под копирку перенесем советскую школу на современные реалии, к сожалению, это не даст нужных результатов"... ----- а кто сказал что не даст результата!? Что уже где-то вводили в виде эксперимента, на несколько лет и нет результата!? Или это она сама придумала, что нет результата и не будет!?.. вон когда Хрущев начал ломать сталинскую экономику, то тут же пошел провал, и стоило только вернуться к некоторым элементам сталинской...! Сразу начинался рост экономики... И кстати про цифру, сейчас школы якобы элитные, наоборот сдают все гаджеты при входе в школу и все делают в уме, ну в смысле развивают мозг!... А не убивают его цифрой... Поинтересуйтесь?...
00:11:13 14-10-2023
Советское образование - это подход, не важно, с цифрой или без цифры. Самое главное - под страхом реального срока запретить даже упоминать словосочетание "образовательные услуги". Школа - это не услуги, а важнейший государственный воспитательный институт.