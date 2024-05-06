Возможны дожди. О погоде в Алтайском крае 6 мая

Несмотря на осадки в регионе будет тепло

06 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: pxhere.com/ru/photo/120

В Алтайском крае 6 мая ожидаются дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. В первой половине дня в восточных районах кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.