Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 22 апреля

Местами потеплеет до +22 градусов

22 апреля 2024, 06:05, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473

Новая рабочая неделя в Алтайском крае может начаться с гроз. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +12...+17 градусов, по югу местами до +22. Местами по северу и востоку кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Утром кратковременный дождь.

Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с.