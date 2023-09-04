Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 4 сентября
В некоторых районах ожидается непогода
04 сентября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новую рабочую неделю Алтайский край начнет с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы местами возможен туман.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +23...+25 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный, 6-11 м/с.
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