Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 4 сентября

В некоторых районах ожидается непогода

04 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новую рабочую неделю Алтайский край начнет с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы местами возможен туман.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +23...+25 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 6-11 м/с.