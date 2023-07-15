Возможны ливни и грозы. О погоде в Алтайском крае 15 июля

По западу местами будет холоднее - от +26 до +31 градуса

15 июля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +32 до +37 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По западу местами будет холоднее - от +26 до +31 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный с переходом на западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, пари грозах шквалы до 25 м/с.

В Барнауле от +32 до +34 градусов. Преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на западный, 10-15 м/с, при грозе порывы до 20 м/с.