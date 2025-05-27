Вознесение-2025: что это за праздник и что категорически нельзя делать в этот день?
Рассказываем, как этот православный праздник связан с Пасхой и какого числа его будут отмечать в 2025 году
27 мая 2025, 06:40, ИА Амител
Вознесение Господне – один из главных праздников у православных христиан. Оно стоит в одном ряду с Рождеством, Крещением, Преображением и Успением. Каждый год его дата меняется, но она всегда напрямую зависит от Пасхи. Когда будет Вознесение в 2025 году, какие традиции с ним связаны и что нельзя делать в этот день – в материале amic.ru.
Значение праздника Вознесение Господне
Название праздника напрямую отражает суть события, которому он посвящен, – вознесение на небо Иисуса Христа и завершение Его земного служения. Согласно Евангелию, после Своего чудесного воскрешения в образе человека Иисус более месяца провел в окружении учеников, давал им наставления и благословения. На 40-й день Он привел апостолов на гору Елеонскую, около Иерусалима, где вознесся в небо на глазах у изумленных последователей.
Затем ученикам явились ангелы и объявили, что Сын Божий таким же образом в будущем снова придет на землю. Апостолам было дано понять, что Христос уже не будет видим на земле в телесном виде, как это было до и после Его Воскресения. Но когда вернется – таким же способом, как и ушел, – совершит последний суд над всеми людьми.
Смысл праздника состоит в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни и напоминает о грядущем возвращении Иисуса на землю.
Какого числа Вознесение в 2025 году?
Дата этого праздника плавающая и всегда выпадает на разные дни. Но Вознесение напрямую зависит от Пасхи – дня, когда Иисус воскрес. Оно произошло на 40-й день после Светлого Воскресенья, и это всегда четверг.
Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая.
Традиции и обычаи на Вознесение
На Вознесение принято ходить в церковь. Кстати, праздновать православные начинают уже на 39-й день после Пасхи. В среду в храмах совершается так называемый чин "отдания" Пасхи.
Утром в четверг служат торжественную литургию, а после ее окончания под звон колоколов читают часть Евангелия, посвященную событиям Вознесения Христова. Верующие дарят друг другу "вознесенские колокольчики" – пряники в форме колокольчиков, символизирующих "звуки небес".
Однако на этом торжества не заканчиваются – они длятся еще неделю. Отдание праздника отмечается в пятницу седьмой недели после Пасхи. В этот день проводится богослужение, во время которого исполняются те же молитвы и песнопения, что и в сам день праздника.
Народные приметы и поверья на Вознесение
Этот праздник с давних времен сопровождался народными приметами и обычаями. У наших предков было принято водить хороводы, чтобы грядущий урожай был богатым.
Кроме того, именно Вознесеньев день считался полноценным началом лета. А еще люди верили, что собранные в этот праздник травы и ягоды обладают целебными свойствами. Поэтому после храма многие шли в лес, чтобы нарвать свежей крапивы, листьев березы и калины.
Хозяйки пекли "лестнички" – небольшие пирожки или лепешки с узором в виде лесенки, символ дороги Христа на небо.
Что нельзя делать на Вознесение?
В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков и наводить порядок на могилках. Священнослужители отмечают: молиться за усопших можно в любой день года, но для особого поминовения родственников в церковном календаре есть специальные дни. Ближайший из них к Вознесению – Троицкая родительская суббота. А на Вознесение, как и в другие двунадесятые праздники, панихиды в храмах не служат.
В Вознесение Господне также не рекомендуется начинать важные дела. Считается, что в этот день не стоит заключать договоры, переезжать и разводиться. Также в этот праздник и накануне не проводят венчания.
А еще нельзя сквернословить, желать кому-то зла, провоцировать конфликты, грустить, лгать и плакать. Вознесение символизирует единство, поэтому споры, ссоры и другие негативные эмоции могут нарушить этот хрупкий баланс.
Можно ли работать на Вознесение Господне?
Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу придется – если, конечно, вы не в отпуске. Но можете быть спокойны – греха в этом нет: церковные каноны не запрещают работать на Вознесение. То есть можно заниматься привычными делами, но не стоит забывать о смысле этого дня. И если посетить храм не получается, желательно помолиться и почитать Евангелие дома и не нарушать основные запреты.
Молитвы на Вознесение Господне
С давних времен христиане верили, что в день Вознесения Господня нужно просить Иисуса Христа о самых сокровенных мечтах. Если молитва будет искренней, а желания – с чистыми и добрыми помыслами, они могут осуществиться.
Короткая молитва на Вознесение
Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.
Молитва на Вознесение Христово
Всемогущий Боже, Сын Твой Единородный, наш Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Как поздравлять с Вознесением?
Поздравить близких можно словами: "Пусть Господь благословит вас и ваши дома в этот день Вознесения!" Или просто от души пожелать мира, любви, покоя и веры.
07:16:20 27-05-2025
Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу придется – если, конечно, вы не в отпуске. Хммм... сегодня четверг???
07:42:09 27-05-2025
гостьЯ (07:16:20 27-05-2025) Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу ... А все прочитать и внимательно не получается? "Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая." Какой день недели 29.05? Выставили заранее, что бы всякие Дюши пар выпускать начали заранее.
08:33:27 27-05-2025
Гость (07:42:09 27-05-2025) А все прочитать и внимательно не получается? "Так как в 2025... Не понял, а 29.05 разве не четверг?
08:37:31 27-05-2025
Гость (08:33:27 27-05-2025) Не понял, а 29.05 разве не четверг?... Спросите у гостьИ
07:52:38 27-05-2025
гостьЯ (07:16:20 27-05-2025) Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу ... Читать учись! "Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая."
08:09:54 27-05-2025
Никому не интересно это мракобесие...МОЖНО ВСЁ, что не запрещено законом. А для верующих существуют специализированные ресурсы....
10:07:34 27-05-2025
Дюша (08:09:54 27-05-2025) Никому не интересно это мракобесие...МОЖНО ВСЁ, что не запре... намекаю: вот тему непорочного зачатия от нас/вас скрывают. и это неспроста...
11:09:10 27-05-2025
Musik (10:07:34 27-05-2025) намекаю: вот тему непорочного зачатия от нас/вас скрывают. и... Ну да... Страшно представить как можно было бы поднять демографию дистанционно...Бац! И все тетки в стране беременны...