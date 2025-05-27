Рассказываем, как этот православный праздник связан с Пасхой и какого числа его будут отмечать в 2025 году

27 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Фрагмент иконы "Вознесение" / Фото: wikipedia.org

Вознесение Господне – один из главных праздников у православных христиан. Оно стоит в одном ряду с Рождеством, Крещением, Преображением и Успением. Каждый год его дата меняется, но она всегда напрямую зависит от Пасхи. Когда будет Вознесение в 2025 году, какие традиции с ним связаны и что нельзя делать в этот день – в материале amic.ru.

Значение праздника Вознесение Господне

Название праздника напрямую отражает суть события, которому он посвящен, – вознесение на небо Иисуса Христа и завершение Его земного служения. Согласно Евангелию, после Своего чудесного воскрешения в образе человека Иисус более месяца провел в окружении учеников, давал им наставления и благословения. На 40-й день Он привел апостолов на гору Елеонскую, около Иерусалима, где вознесся в небо на глазах у изумленных последователей.

Затем ученикам явились ангелы и объявили, что Сын Божий таким же образом в будущем снова придет на землю. Апостолам было дано понять, что Христос уже не будет видим на земле в телесном виде, как это было до и после Его Воскресения. Но когда вернется – таким же способом, как и ушел, – совершит последний суд над всеми людьми.

Смысл праздника состоит в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни и напоминает о грядущем возвращении Иисуса на землю.

Какого числа Вознесение в 2025 году?

Дата этого праздника плавающая и всегда выпадает на разные дни. Но Вознесение напрямую зависит от Пасхи – дня, когда Иисус воскрес. Оно произошло на 40-й день после Светлого Воскресенья, и это всегда четверг.

Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая.

Традиции и обычаи на Вознесение

На Вознесение принято ходить в церковь. Кстати, праздновать православные начинают уже на 39-й день после Пасхи. В среду в храмах совершается так называемый чин "отдания" Пасхи.

Утром в четверг служат торжественную литургию, а после ее окончания под звон колоколов читают часть Евангелия, посвященную событиям Вознесения Христова. Верующие дарят друг другу "вознесенские колокольчики" – пряники в форме колокольчиков, символизирующих "звуки небес".

Однако на этом торжества не заканчиваются – они длятся еще неделю. Отдание праздника отмечается в пятницу седьмой недели после Пасхи. В этот день проводится богослужение, во время которого исполняются те же молитвы и песнопения, что и в сам день праздника.

Народные приметы и поверья на Вознесение

Этот праздник с давних времен сопровождался народными приметами и обычаями. У наших предков было принято водить хороводы, чтобы грядущий урожай был богатым.

Кроме того, именно Вознесеньев день считался полноценным началом лета. А еще люди верили, что собранные в этот праздник травы и ягоды обладают целебными свойствами. Поэтому после храма многие шли в лес, чтобы нарвать свежей крапивы, листьев березы и калины.

Хозяйки пекли "лестнички" – небольшие пирожки или лепешки с узором в виде лесенки, символ дороги Христа на небо.

Что нельзя делать на Вознесение?

В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков и наводить порядок на могилках. Священнослужители отмечают: молиться за усопших можно в любой день года, но для особого поминовения родственников в церковном календаре есть специальные дни. Ближайший из них к Вознесению – Троицкая родительская суббота. А на Вознесение, как и в другие двунадесятые праздники, панихиды в храмах не служат.

В Вознесение Господне также не рекомендуется начинать важные дела. Считается, что в этот день не стоит заключать договоры, переезжать и разводиться. Также в этот праздник и накануне не проводят венчания.

А еще нельзя сквернословить, желать кому-то зла, провоцировать конфликты, грустить, лгать и плакать. Вознесение символизирует единство, поэтому споры, ссоры и другие негативные эмоции могут нарушить этот хрупкий баланс.

Можно ли работать на Вознесение Господне?

Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу придется – если, конечно, вы не в отпуске. Но можете быть спокойны – греха в этом нет: церковные каноны не запрещают работать на Вознесение. То есть можно заниматься привычными делами, но не стоит забывать о смысле этого дня. И если посетить храм не получается, желательно помолиться и почитать Евангелие дома и не нарушать основные запреты.

Молитвы на Вознесение Господне

С давних времен христиане верили, что в день Вознесения Господня нужно просить Иисуса Христа о самых сокровенных мечтах. Если молитва будет искренней, а желания – с чистыми и добрыми помыслами, они могут осуществиться.

Короткая молитва на Вознесение

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Молитва на Вознесение Христово

Всемогущий Боже, Сын Твой Единородный, наш Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как поздравлять с Вознесением?

Поздравить близких можно словами: "Пусть Господь благословит вас и ваши дома в этот день Вознесения!" Или просто от души пожелать мира, любви, покоя и веры.