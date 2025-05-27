НОВОСТИОбщество

Вознесение-2025: что это за праздник и что категорически нельзя делать в этот день?

Рассказываем, как этот православный праздник связан с Пасхой и какого числа его будут отмечать в 2025 году

27 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Фрагмент иконы "Вознесение" / Фото: wikipedia.org
Фрагмент иконы "Вознесение" / Фото: wikipedia.org

Вознесение Господне – один из главных праздников у православных христиан. Оно стоит в одном ряду с Рождеством, Крещением, Преображением и Успением. Каждый год его дата меняется, но она всегда напрямую зависит от Пасхи. Когда будет Вознесение в 2025 году, какие традиции с ним связаны и что нельзя делать в этот день – в материале amic.ru.

Значение праздника Вознесение Господне

Название праздника напрямую отражает суть события, которому он посвящен, – вознесение на небо Иисуса Христа и завершение Его земного служения. Согласно Евангелию, после Своего чудесного воскрешения в образе человека Иисус более месяца провел в окружении учеников, давал им наставления и благословения. На 40-й день Он привел апостолов на гору Елеонскую, около Иерусалима, где вознесся в небо на глазах у изумленных последователей.

Затем ученикам явились ангелы и объявили, что Сын Божий таким же образом в будущем снова придет на землю. Апостолам было дано понять, что Христос уже не будет видим на земле в телесном виде, как это было до и после Его Воскресения. Но когда вернется – таким же способом, как и ушел, – совершит последний суд над всеми людьми.

Смысл праздника состоит в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни и напоминает о грядущем возвращении Иисуса на землю.

Какого числа Вознесение в 2025 году?

Дата этого праздника плавающая и всегда выпадает на разные дни. Но Вознесение напрямую зависит от Пасхи – дня, когда Иисус воскрес. Оно произошло на 40-й день после Светлого Воскресенья, и это всегда четверг.

Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая.

Традиции и обычаи на Вознесение

На Вознесение принято ходить в церковь. Кстати, праздновать православные начинают уже на 39-й день после Пасхи. В среду в храмах совершается так называемый чин "отдания" Пасхи.

Утром в четверг служат торжественную литургию, а после ее окончания под звон колоколов читают часть Евангелия, посвященную событиям Вознесения Христова. Верующие дарят друг другу "вознесенские колокольчики" – пряники в форме колокольчиков, символизирующих "звуки небес".

Однако на этом торжества не заканчиваются – они длятся еще неделю. Отдание праздника отмечается в пятницу седьмой недели после Пасхи. В этот день проводится богослужение, во время которого исполняются те же молитвы и песнопения, что и в сам день праздника.

Народные приметы и поверья на Вознесение

Этот праздник с давних времен сопровождался народными приметами и обычаями. У наших предков было принято водить хороводы, чтобы грядущий урожай был богатым.

Кроме того, именно Вознесеньев день считался полноценным началом лета. А еще люди верили, что собранные в этот праздник травы и ягоды обладают целебными свойствами. Поэтому после храма многие шли в лес, чтобы нарвать свежей крапивы, листьев березы и калины.

Хозяйки пекли "лестнички" – небольшие пирожки или лепешки с узором в виде лесенки, символ дороги Христа на небо.

Что нельзя делать на Вознесение?

В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков и наводить порядок на могилках. Священнослужители отмечают: молиться за усопших можно в любой день года, но для особого поминовения родственников в церковном календаре есть специальные дни. Ближайший из них к Вознесению – Троицкая родительская суббота. А на Вознесение, как и в другие двунадесятые праздники, панихиды в храмах не служат.

В Вознесение Господне также не рекомендуется начинать важные дела. Считается, что в этот день не стоит заключать договоры, переезжать и разводиться. Также в этот праздник и накануне не проводят венчания.

А еще нельзя сквернословить, желать кому-то зла, провоцировать конфликты, грустить, лгать и плакать. Вознесение символизирует единство, поэтому споры, ссоры и другие негативные эмоции могут нарушить этот хрупкий баланс.

Можно ли работать на Вознесение Господне?

Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу придется – если, конечно, вы не в отпуске. Но можете быть спокойны – греха в этом нет: церковные каноны не запрещают работать на Вознесение. То есть можно заниматься привычными делами, но не стоит забывать о смысле этого дня. И если посетить храм не получается, желательно помолиться и почитать Евангелие дома и не нарушать основные запреты.

Молитвы на Вознесение Господне

С давних времен христиане верили, что в день Вознесения Господня нужно просить Иисуса Христа о самых сокровенных мечтах. Если молитва будет искренней, а желания – с чистыми и добрыми помыслами, они могут осуществиться.

Короткая молитва на Вознесение

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Молитва на Вознесение Христово

Всемогущий Боже, Сын Твой Единородный, наш Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как поздравлять с Вознесением?

Поздравить близких можно словами: "Пусть Господь благословит вас и ваши дома в этот день Вознесения!" Или просто от души пожелать мира, любви, покоя и веры.

праздники религия

Комментарии 8

Avatar Picture
гостьЯ

07:16:20 27-05-2025

Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу придется – если, конечно, вы не в отпуске. Хммм... сегодня четверг???

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:09 27-05-2025

гостьЯ (07:16:20 27-05-2025) Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу ... А все прочитать и внимательно не получается? "Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая." Какой день недели 29.05? Выставили заранее, что бы всякие Дюши пар выпускать начали заранее.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:27 27-05-2025

Гость (07:42:09 27-05-2025) А все прочитать и внимательно не получается? "Так как в 2025... Не понял, а 29.05 разве не четверг?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:31 27-05-2025

Гость (08:33:27 27-05-2025) Не понял, а 29.05 разве не четверг?... Спросите у гостьИ

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:38 27-05-2025

гостьЯ (07:16:20 27-05-2025) Так как праздник всегда выпадает на четверг, идти на работу ... Читать учись! "Так как в 2025 году Пасху мы отмечали 20 апреля, то Вознесение Господне придется на 29 мая."

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:09:54 27-05-2025

Никому не интересно это мракобесие...МОЖНО ВСЁ, что не запрещено законом. А для верующих существуют специализированные ресурсы....

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:07:34 27-05-2025

Дюша (08:09:54 27-05-2025) Никому не интересно это мракобесие...МОЖНО ВСЁ, что не запре... намекаю: вот тему непорочного зачатия от нас/вас скрывают. и это неспроста...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:09:10 27-05-2025

Musik (10:07:34 27-05-2025) намекаю: вот тему непорочного зачатия от нас/вас скрывают. и... Ну да... Страшно представить как можно было бы поднять демографию дистанционно...Бац! И все тетки в стране беременны...

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров