Возврат перехода на летнее время рассмотрят в Госдуме
Автор инициативы провел опрос среди подписчиков в Telegram-канале
19 июня 2023, 14:15, ИА Амител
Законопроект о возврате перехода на летнее время внесут в Госдуму, рассказал в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.
"Будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", – написал Матвеев.
Также провел опрос среди подписчиков, поддерживают ли они инициативу. На данный момент проголосовали 789 человек, из них 55% высказались против перехода (+1 час с конца марта по октябрь).
На заключение в правительство соответствующий законопроект Матвеев отправил еще в феврале 2023 года.
Напомним, в 2014 году Россия перешла на постоянное зимнее время, а с 2011 года страна жила по летнему времени. До 2011 года время меняли два раза в год – на зимнее и летнее.
14:21:58 19-06-2023
когда уже за тупые госинициативы будет наказание сопоставимое с ответственностью тех, кто должден о родине думать, а не ерундой заниматься?
14:33:20 19-06-2023
Гость (14:21:58 19-06-2023) когда уже за тупые госинициативы будет наказание сопоставимо... Полностью поддерживаю! Делом займитесь, господа депутаты! Экономику поднимайте!
14:25:17 19-06-2023
Задолбали , ерундой заниматься!!!
14:29:55 19-06-2023
То есть больше проблем нет? Оставьте уж время в покое.
14:35:34 19-06-2023
Хватит людям голову млрочить.Нормальное время сейчас правильное.Что хотят, чтобы светло было до 12 часов ночи?А зимой в 4 часа вечера было темно.Оставьте как есть сейчас.
15:22:40 19-06-2023
Елена (14:35:34 19-06-2023) Хватит людям голову млрочить.Нормальное время сейчас правиль... Зимой и останется зимнее время. Зато летом солнце не будет вставать в 02.30 и садиться в 21.30!!! Как сейчас. И кстати, соответствие рабочего времени световому дню очень даже влияет на экономику.
18:28:26 19-06-2023
Алёна Т. (15:22:40 19-06-2023) Зимой и останется зимнее время. Зато летом солнце не будет... Вот именно! Верните летом- летнее время!
18:30:36 19-06-2023
Елена (14:35:34 19-06-2023) Хватит людям голову млрочить.Нормальное время сейчас правиль... Нет, не нормальное! В 12 ночи светло не булет, а вот в 3 часа летом светло- это точно ненормально. Передвинте время на час вперед!
14:38:28 19-06-2023
и ведь начнут это всерьез продвигать же((
14:39:49 19-06-2023
Задолбали, реально.займитесь делом.
14:42:31 19-06-2023
Что за эксперименты над нами ставят, уберем потом опять вернём и так до бесконечности)
15:02:27 19-06-2023
Отправьте всех этих персонажей на фронт. Пусть с этой, своей инициативой доразберутся...
15:19:34 19-06-2023
Очень удобно. Переводим время, отменяем перевод. Потом опять переводим, потом опять... И так по кругу. Инициативы есть, зарплата капает.
15:27:34 19-06-2023
Никаких переводов. Закусывать надо. Типовой трюк от депутата. Кто знал до этого Матвеева, а теперь звезда!
15:41:46 19-06-2023
Сейчас у нас в Барнауле правильное время. Как было всегда. 4 часа разницы с МСК. Когда начинались эксперименты с летним временем, то часы переводились вперёд. Что давало вечером лишний светлый час, позволяло людям после работы рвануть на дачи и полить/ прополоть, т.д. и т.п.. В этом была несомненная польза. Потому что, как показывает практика, по темноте можно вырвать нужные растения и оставить вредные. А утром всё равно рано солнце. Осенью переходили на теперешнее время. Всё норм! Когда перемена происходит с пятницы на субботу, за 2 выходных можно вполне адаптироваться. Обычно в связи с летним временем всплывает тема доения коров. Типа животным не объяснишь… Им и не надо ничего объяснять. Пусть живут по-прежнему. Поменять график работы доярок. Всё равно он сменный. Да и сколько их, этих доярок и коров осталось…
18:37:39 19-06-2023
Верните летнее время. И больше можете ничего не трогать. Сейчас совсем не айс. Летом светло в 3 утра! Зимой темно с 16.00. Совершенно некомфортно. Не знаю, какое оно там правильное, но в 2015 году жители Сибири просили вернуть летнее время в этих регионах. И я полностью поддерживаю эту инициативу. См. Ссылку внизу этой новости.
23:45:21 19-06-2023
Гость (18:37:39 19-06-2023) Верните летнее время. И больше можете ничего не трогать. Сей... Кукла, ты хоть раз в 3 часа ночи просыпалась, чтоб так заявлять??? Или ты не местная? Заявляю тебе ответственно, просыпаюсь каждую ночь в 4 часа по будильнику. График работы такой... На улице темно. А с твоим "переводом" солнце уже будет светить в окна пока все спят и будет темно когда люди еще спать не укладываются...
00:32:30 20-06-2023
Гость (23:45:21 19-06-2023) Кукла, ты хоть раз в 3 часа ночи просыпалась, чтоб так заявл... Кукленок, сходи к окулисту! В 4 часа светло. На твой график мне глубоко по фигу. Далеко не все встают в 4 часа. Зато вечером час света- это благо. Конечно, если не лоимится спать в 20.00 И да перевод " не мой" . После перевода в 2014 году на посточнное зимнее время вернуть летнее просили несколько регионов Сибири. Очень многие были недовольны. Ссылка прямо под этой новостью.
07:31:08 20-06-2023
Гость (00:32:30 20-06-2023) Кукленок, сходи к окулисту! В 4 часа светло. На твой график ... Кукла, отпишись в этой новости в 4 часа ночи. Не забудь перед этим в окошко заспанными глазками посмотреть.
00:40:23 20-06-2023
Гость (23:45:21 19-06-2023) Кукла, ты хоть раз в 3 часа ночи просыпалась, чтоб так заявл... Ты чет попутал, однако. Летнее время- стрелки переводятся на час вперед. Соответственно. Сейчас светает в 4, а будет только в 5 утра! А вечером " пока еще спать неукладываются" будет как раз на час светлее! Изучи вопрос прежде, чем ерунду строчить.
16:09:22 19-06-2023
На кой ляд опять на грабли вставать?!!!! Депутатам от кпрф заняться нечем!!! Идите добровольцами на фронт, стол серьёзными делами заняться,может,там поймёте какие первоочередные задачи должны решаться,а за какие от балды задницы драть!
16:12:31 19-06-2023
Уже и энергетики говорили, что никаких плюсов в переводе времени нет.И люди плохо переносят, но есть "умные" товарищи, которые продвигают этот дебилизм. Успокойтесь уже.
17:26:07 19-06-2023
Сергей,Екатеринбург (16:12:31 19-06-2023) Уже и энергетики говорили, что никаких плюсов в переводе вре... для энергетиков , конечно, никаких плюсов нет! Население меньше потребляет электричества, доходы энергетиков падают.
16:17:31 19-06-2023
Предлагаю кпрф разогнать!!! ,самая бестолковая,ничего умного не предложат,тупо не знают чем заняться,лишь бы народ взбаламутить! Та же 5я колонна
16:30:49 19-06-2023
" А вот ты скажи мне Игнатий -куда летят птици весной? и почему они летят на север , когда там льды и снег.? а? Дак Трифон Степанович " они " же безмозглые. Вот и летят.. ((( Вот и в данном случае , что ещё можно выдумать такого , чтобы в конце срока во сне громко хрюкнуть .7 Как в пословице " прокукарекать , а там хоть не рассветай" эх беда,Беда.
18:44:29 19-06-2023
Когда в 2011 году мы жили по летнему времени до 2014 году было норм. А потом перешли на постоянное зимнее время. Мне не нравится. У нас отобрали час свет вечером. Для меня это важно. Поэтому если выбирать из двух зол- я предпочту переводить стрелки. Хотя лучше вмего перейти на летнее время и больше на зимнее не переходить.
18:46:39 19-06-2023
Не надо было возвращать зимнее время вот и все!
20:25:44 19-06-2023
так мы же вроде на летнем сейчас и живем? У нас с Красноярском раньше на час разница была, мы и так вперед уже переводили!
00:33:55 20-06-2023
Гость (20:25:44 19-06-2023) так мы же вроде на летнем сейчас и живем? У нас с Красноярск... Нет. Летнее время было с 2011 года. На зимнее время перевели осенью 2014 года.
23:46:36 19-06-2023
Амик, с вашей помощью, мы все вернули в край нормальное время!! Не допустите возврата к днищу!!!
10:09:59 20-06-2023
Мне абсолютно всё равно сколько на часах времени, если хочу спать- ложусь и сплю. Встаю сам. без будильника (это важно!) в 5:15-5:30 - организм сам нашёл самое удобное время, чтобы я высыпался, но и даром время не терял... никогда не досыпаю и никогда не нежусь утром в постели- срезу встал и пошёл ... это тоже очень важно. Но дрюкаться с часами, их переводом туда-сюда, даром не надо.