Возврат перехода на летнее время рассмотрят в Госдуме

Автор инициативы провел опрос среди подписчиков в Telegram-канале

19 июня 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Законопроект о возврате перехода на летнее время внесут в Госдуму, рассказал в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев.

"Будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", – написал Матвеев.

Также провел опрос среди подписчиков, поддерживают ли они инициативу. На данный момент проголосовали 789 человек, из них 55% высказались против перехода (+1 час с конца марта по октябрь).

На заключение в правительство соответствующий законопроект Матвеев отправил еще в феврале 2023 года.

Напомним, в 2014 году Россия перешла на постоянное зимнее время, а с 2011 года страна жила по летнему времени. До 2011 года время меняли два раза в год – на зимнее и летнее.