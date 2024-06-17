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Просто фантастика. Впечатляющие фото грозы опубликовал житель Рубцовска

Сфотографировать удалось около 300 молний

17 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Ночная гроза / Фото: Евгений Храпко


Житель Рубцовска опубликовал в социальных сетях впечатляющие фото грозы. Фотографии он делал на протяжении ночи.

"Эпичная зарница в Рубцовске, 16 июня 2024. Наблюдал всю ночь до рассвета, насчитал 300 с чем-то молний, они уложены в композитные снимки", – написал фотограф.

В комментариях пользователи отмечают, что кадры похожи на фрагменты из фантастических фильмов.

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Комментарии 2

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Гость

15:31:28 17-06-2024

Красиво!

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Гость

18:19:22 17-06-2024

На последнем фото облако похоже на морду собаки.

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