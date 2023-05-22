Вперёд по бездорожью: где в Барнауле купить внедорожник и квадроцикл
Известно где – в Автоцентре АНТ, там много крутых вариантов для активной езды
22 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rHhp2
Лето короткое, Сибирь большая, так что если вы собрались покорять и то и другое на внедорожной технике – самое время найти подходящий автомобиль или квадроцикл. Такие точно есть в Автоцентре АНТ. Приходите в дилерские центры на Павловском тракте и получите внедорожные летние впечатления от проверенных автомобилей Mitsubishi*, а также квадроциклов и багги Hisun*.
Кстати, только до 31 мая 2023 года действует специальное предложение на автомобили Mitsubishi и технику HiSUN в Автоцентре АНТ. Все подробности на сайте ant22.ru или в отделе продаж в самом дилерском центре.
Mitsubishi Outlander четвёртого поколения
Его стиль – яркое воплощение последнего поколения концепции Dynamic Shield*. Внедорожник имеет панорамный люк в крыше с электроприводом, 20-дюймовые колёсные диски и внушительные пропорции. Новый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра развивает максимальную мощность до 181 л.с. В автомобиле обновлённая система полного привода S-AWC* с выбором режима движения (асфальт, гравий, снег, обычный, экологичный, грязь).
Mitsubishi Outlander*:
- 7-местный кроссовер;
- бензиновый двигатель 2,5 DOHC* (181л.с. при 6000 об/мин), макс. крутящий момент 245 Нм при 3600 об/мин;
- габаритные размеры: 4710/1862/1748 мм;
- колёсная база: 2706;
- расход – 7,5/9,8/8,7, бензин Евро-6 АИ-95;
- привод: полный, подключаемый SAWC*;
- КПП: вариатор CVT 8-ст.;
- дорожный просвет: 211 мм;
- размер шин: 255 / 45 R20 с датчиками (TPMS*);
- производитель: Mitsubishi Motors*, Япония.
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Автомобили Mitsubishi / Фото: Автоцентр АНТ
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Брутальный внедорожник Pajero Sport третьего поколения
Легендарный автомобиль с системой полного привода Super Select II*, аналогов которой нет на российском рынке, элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведёт себя решительно в самых сложных условиях бездорожья.
Pajero Sport*:
- 7-местный внедорожник;
- бензиновый двигатель 3,0 SOHC* (209л.с. при 6000 об/мин), макс. крутящий момент 279 Нм при 4000 об/мин;
- габаритные размеры: 4785 /1815/1835 мм;
- колёсная база: 2800;
- расход – 8,9/14,5/10,9, бензин Евро-5 АИ-95;
- полный привод, Superselect*;
- КПП: автомат 8-ст.;
- дорожный просвет,: 218 мм;
- размер шин: 265 / 60 R18 с датчиками (TPMS);
- производитель: Mitsubishi Motors, Таиланд.
Городской пикап L200 пятого поколения
Мужественный внешний вид L200 реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield. Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD II* обеспечивает выдающиеся внедорожные характеристики. А комфорт и управляемость создают новейшие системы активной безопасности и помощи водителю.
L200:
- 5-местный внедорожник, пикап;
- дизельный двигатель 2,4 DOHC, Common rail*, привод ГРМ – цепь (181л.с. при 3500 об / мин), макс. крутящий момент 430 Нм при 2500 об/мин;
- габаритные размеры: 5225/1815/1795 мм;
- колёсная база: 3000;
- расход – 7,0/9,0/7,7, дизельное топливо;
- полный привод, Superselect*
- КПП: механическая 6-ст;
- дорожный просвет – 220 мм;
- размер шин: 265 / 60 R18;
- производитель: Mitsubishi Motors, Таиланд.
Квадроциклы и багги Hisun
В Автоцентре АНТ есть множество моделей бренда: от универсального квадроцикла до брутального багги. Современный дизайн, надёжные и мощные двигатели, богатая комплектация, широкий выбор дополнительного оборудования и запасных частей, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу – всё это вы найдёте в моделях внедорожной техники Hisun.
Их собирают на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что позволяет выпускать технику высокой степени надёжности по конкурентоспособной цене. По качеству не уступают популярным брендам в своём сегменте.
Мультипрофильный сервисный центр Автоцентра АНТ
Сервисный центр уже более 25 лет занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Сейчас Автоцентр АНТ – официальный дилер в Алтайском крае мировых автобрендов: Chery*, OMODA*, Hyundai*, Mitsubishi Motors*, Nissan*, Škoda*, а также авторизованный центр Infiniti*.
Напомним, что в Автоцентре АНТ можно не только купить автомобиль, но и обслуживать его и другую технику, в том числе: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочие.
Как происходит обслуживание техники?
Приезжаете в Автоцентр АНТ, отдаёте ключи мастеру-консультанту, а дальше специалисты делают всё сами:
- принимают ваш автомобиль и технику;
- выгружают все транспортные средства самостоятельно;
- моют и приводят в порядок даже после самых экстремальных "покатушек";
- профессионально обслуживают автомобиль и технику на новейшем оборудовании;
- устраняют сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ.
А вы пока будете пить ароматный кофе или чай, ваши дети смогут весело провести время в игровой зоне шоурума.
Адреса: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д; Павловский тракт, 249е, Павловский тракт, 249д
Режим работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00
Телефоны:
Mitsubishi Motors: (3852) 290-029
Hisun: (3852) 202-030
OMODA: (3852) 230-030
Chery: (3852) 230-050
Hyundai: (3852) 290-020
Nissan: (3852) 282-222
Skoda: (3852) 282-111
Автомобили с пробегом: (3852) 282-211
Сайт
*Mitsubishi ("Митубиши"); Hisun ("Хайсан"); Dynamic Shield ("Динамик Шайлд"); S-AWC ("ЭсАйДаблюСи"); Mitsubishi Outlander ("Митубиши Аутлэндер"); DOHC ("ДОХС"); TPMS ("ТПМС"); Pajero Sport ("Паджеро Спорт"), Mitsubishi Motors ("Митубиши Моторс"); Super Select 4WD II (Супер селект 4 вд"); Common rail ("Коммон райл"); Superselect ("Суперселект"); Chery ("Чери"); OMODA ("Омода"); Hyundai ("Хёндай"); Nissan ("Ниссан"); Škoda ("Шкода"); Infiniti ("Инфинити").
ООО "АНТ 2000"
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