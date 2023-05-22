Известно где – в Автоцентре АНТ, там много крутых вариантов для активной езды

22 мая 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rHhp2

Mitsubishi / Фото: "Автоцентр АНТ"

Лето короткое, Сибирь большая, так что если вы собрались покорять и то и другое на внедорожной технике – самое время найти подходящий автомобиль или квадроцикл. Такие точно есть в Автоцентре АНТ. Приходите в дилерские центры на Павловском тракте и получите внедорожные летние впечатления от проверенных автомобилей Mitsubishi*, а также квадроциклов и багги Hisun*.

Кстати, только до 31 мая 2023 года действует специальное предложение на автомобили Mitsubishi и технику HiSUN в Автоцентре АНТ. Все подробности на сайте ant22.ru или в отделе продаж в самом дилерском центре.

Mitsubishi Outlander четвёртого поколения

Его стиль – яркое воплощение последнего поколения концепции Dynamic Shield*. Внедорожник имеет панорамный люк в крыше с электроприводом, 20-дюймовые колёсные диски и внушительные пропорции. Новый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра развивает максимальную мощность до 181 л.с. В автомобиле обновлённая система полного привода S-AWC* с выбором режима движения (асфальт, гравий, снег, обычный, экологичный, грязь).

Mitsubishi Outlander*:

7-местный кроссовер;

бензиновый двигатель 2,5 DOHC* (181л.с. при 6000 об/мин), макс. крутящий момент 245 Нм при 3600 об/мин;

габаритные размеры: 4710/1862/1748 мм;

колёсная база: 2706;

расход – 7,5/9,8/8,7, бензин Евро-6 АИ-95;

привод: полный, подключаемый SAWC*;

КПП: вариатор CVT 8-ст.;

дорожный просвет: 211 мм;

размер шин: 255 / 45 R20 с датчиками (TPMS*);

производитель: Mitsubishi Motors*, Япония.

















Автомобили Mitsubishi / Фото: Автоцентр АНТ

Брутальный внедорожник Pajero Sport третьего поколения

Легендарный автомобиль с системой полного привода Super Select II*, аналогов которой нет на российском рынке, элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведёт себя решительно в самых сложных условиях бездорожья.

Pajero Sport*:

7-местный внедорожник;

бензиновый двигатель 3,0 SOHC* (209л.с. при 6000 об/мин), макс. крутящий момент 279 Нм при 4000 об/мин;

габаритные размеры: 4785 /1815/1835 мм;

колёсная база: 2800;

расход – 8,9/14,5/10,9, бензин Евро-5 АИ-95;

полный привод, Superselect*;

КПП: автомат 8-ст.;

дорожный просвет,: 218 мм;

размер шин: 265 / 60 R18 с датчиками (TPMS);

производитель: Mitsubishi Motors, Таиланд.

Городской пикап L200 пятого поколения

Мужественный внешний вид L200 реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield. Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD II* обеспечивает выдающиеся внедорожные характеристики. А комфорт и управляемость создают новейшие системы активной безопасности и помощи водителю.

L200:

5-местный внедорожник, пикап;

дизельный двигатель 2,4 DOHC, Common rail*, привод ГРМ – цепь (181л.с. при 3500 об / мин), макс. крутящий момент 430 Нм при 2500 об/мин;

габаритные размеры: 5225/1815/1795 мм;

колёсная база: 3000;

расход – 7,0/9,0/7,7, дизельное топливо;

полный привод, Superselect*

КПП: механическая 6-ст;

дорожный просвет – 220 мм;

размер шин: 265 / 60 R18;

производитель: Mitsubishi Motors, Таиланд.

Квадроциклы и багги Hisun

В Автоцентре АНТ есть множество моделей бренда: от универсального квадроцикла до брутального багги. Современный дизайн, надёжные и мощные двигатели, богатая комплектация, широкий выбор дополнительного оборудования и запасных частей, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу – всё это вы найдёте в моделях внедорожной техники Hisun.

Их собирают на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что позволяет выпускать технику высокой степени надёжности по конкурентоспособной цене. По качеству не уступают популярным брендам в своём сегменте.













Техника Hisun / Фото: Автоцентр АНТ

Мультипрофильный сервисный центр Автоцентра АНТ

Сервисный центр уже более 25 лет занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Сейчас Автоцентр АНТ – официальный дилер в Алтайском крае мировых автобрендов: Chery*, OMODA*, Hyundai*, Mitsubishi Motors*, Nissan*, Škoda*, а также авторизованный центр Infiniti*.

Напомним, что в Автоцентре АНТ можно не только купить автомобиль, но и обслуживать его и другую технику, в том числе: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочие.









Мультипрофильный сервис / Фото: Автоцентр АНТ

Как происходит обслуживание техники?

Приезжаете в Автоцентр АНТ, отдаёте ключи мастеру-консультанту, а дальше специалисты делают всё сами:

принимают ваш автомобиль и технику;

выгружают все транспортные средства самостоятельно;

моют и приводят в порядок даже после самых экстремальных "покатушек";

профессионально обслуживают автомобиль и технику на новейшем оборудовании;

устраняют сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ.

А вы пока будете пить ароматный кофе или чай, ваши дети смогут весело провести время в игровой зоне шоурума.









Иллюстрация: Автоцентр АНТ

Адреса: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д; Павловский тракт, 249е, Павловский тракт, 249д

Режим работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Телефоны:

Mitsubishi Motors: (3852) 290-029

Hisun: (3852) 202-030

OMODA: (3852) 230-030

Chery: (3852) 230-050

Hyundai: (3852) 290-020

Nissan: (3852) 282-222

Skoda: (3852) 282-111

Автомобили с пробегом: (3852) 282-211

Сайт

*Mitsubishi ("Митубиши"); Hisun ("Хайсан"); Dynamic Shield ("Динамик Шайлд"); S-AWC ("ЭсАйДаблюСи"); Mitsubishi Outlander ("Митубиши Аутлэндер"); DOHC ("ДОХС"); TPMS ("ТПМС"); Pajero Sport ("Паджеро Спорт"), Mitsubishi Motors ("Митубиши Моторс"); Super Select 4WD II (Супер селект 4 вд"); Common rail ("Коммон райл"); Superselect ("Суперселект"); Chery ("Чери"); OMODA ("Омода"); Hyundai ("Хёндай"); Nissan ("Ниссан"); Škoda ("Шкода"); Infiniti ("Инфинити").

ООО "АНТ 2000"

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