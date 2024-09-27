"Вперед, Россия!" В Целинном районе прошел туристический слет для школьников
В мероприятии приняли участие учащиеся 12 школ Целинного района
27 сентября 2024, 17:45, ИА Амител
20 сентября на территории памятника природы регионального значения "Еландинские камушки" прошел 29-й районный военно-спортивный эколого-туристический слет "Вперед, Россия!". Мероприятие организовали Центр творчества и отдыха Целинного района и Еландинская школа при поддержке администрации Еландинского сельсовета и комитета по образованию района. Партнером мероприятия выступил благотворительный фонд "Мой Алтай".
Слет начался с торжественной части: командиры команд сдали рапорты, подняли флаг России, участники исполнили гимн. Главный судья Вадим Харченко провел инструктаж по правилам безопасного поведения на полосе препятствий.
Далее команды прошли несколько сложных испытаний: они определяли топографические знаки и памятники природы Целинного района, а также участвовали в конкурсе туристических газет и бивуаков. И преодолели сложную полосу препятствий, включающую несколько этапов: "Перелаз через бревно", "Костер", "Болото", "Граната", "Спуск по канату", "Маятник", "Подъем по канату", "Бревно", "Оказание первой помощи. Перенос пострадавшего", "Краснокнижные растения природной зоны "Еландинские камушки", "Растяжка".
Участниками слета стали команды из Целинной школы № 1 имени Л.П. Фомичевой и Целинной школы № 2, а также из Еландинской, Побединской, Марушинской, Дружбинской, Сухо-Чемровской, Хомутинской, Воеводской, Ложкинской, Шалапской школ и Бочкаревской школы имени Д.И. Шкурата.
Первое место разделили Хомутинская и обе школы Целинного. Но отличные результаты показали все команды и все получили подарки от благотворительного фонда "Мой Алтай" – набор для туризма, состоящий из треноги, котелка и туристического компаса.
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