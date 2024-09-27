"Вперед, Россия!" В Целинном районе прошел туристический слет для школьников

В мероприятии приняли участие учащиеся 12 школ Целинного района

27 сентября 2024, 17:45, ИА Амител

Участники слета / Фото: благотворительный фонд "Мой Алтай"

20 сентября на территории памятника природы регионального значения "Еландинские камушки" прошел 29-й районный военно-спортивный эколого-туристический слет "Вперед, Россия!". Мероприятие организовали Центр творчества и отдыха Целинного района и Еландинская школа при поддержке администрации Еландинского сельсовета и комитета по образованию района. Партнером мероприятия выступил благотворительный фонд "Мой Алтай".

Слет начался с торжественной части: командиры команд сдали рапорты, подняли флаг России, участники исполнили гимн. Главный судья Вадим Харченко провел инструктаж по правилам безопасного поведения на полосе препятствий.

Далее команды прошли несколько сложных испытаний: они определяли топографические знаки и памятники природы Целинного района, а также участвовали в конкурсе туристических газет и бивуаков. И преодолели сложную полосу препятствий, включающую несколько этапов: "Перелаз через бревно", "Костер", "Болото", "Граната", "Спуск по канату", "Маятник", "Подъем по канату", "Бревно", "Оказание первой помощи. Перенос пострадавшего", "Краснокнижные растения природной зоны "Еландинские камушки", "Растяжка".

Слет "Вперед, Россия!" / Фото: благотворительный фонд "Мой Алтай"

Участниками слета стали команды из Целинной школы № 1 имени Л.П. Фомичевой и Целинной школы № 2, а также из Еландинской, Побединской, Марушинской, Дружбинской, Сухо-Чемровской, Хомутинской, Воеводской, Ложкинской, Шалапской школ и Бочкаревской школы имени Д.И. Шкурата.

Первое место разделили Хомутинская и обе школы Целинного. Но отличные результаты показали все команды и все получили подарки от благотворительного фонда "Мой Алтай" – набор для туризма, состоящий из треноги, котелка и туристического компаса.