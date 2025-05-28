"Впереди хорошие новости". Дуров заявил, что скоро приедет в Дубай

Для основателя Telegram это станет второй поездкой за пределы Франции после задержания в полиции

28 мая 2025, 17:55, ИА Амител

Фото из соцсетей Павла Дурова

Глава Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро будет в Дубае. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере.

Напомним, Дурова задержали в Париже 24 августа 2024 года. Спустя четыре дня его отпустили под залог 5 млн евро, при этом запретив покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю. Ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций и отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу.

"Я буду в Дубае в первую неделю июня – впереди хорошие новости", – написал Дуров, не приведя иных подробностей.

Отметим, что в период следствия Дуров уже ездил в Дубай – с 15 марта по 7 апреля. Однако в нескольких других выездах Париж ему отказал.