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"Впереди учебный год". Лучшие поздравления детей, родителей и учителей с Днем знаний

Amic.ru всем желает интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!

02 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Первоклассники в школе / Фото: Екатерина Смолихина
Первоклассники в школе / Фото: Екатерина Смолихина

В понедельник, 2 сентября, для детей начинается новый учебный год. И хотя День знаний отмечают 1 сентября, торжественные линейки и первые уроки прошли именно сегодня. Кстати, в Алтайском крае первый звонок прозвенел для 27 тысяч первоклашек, а всего за парты 2 сентября в регионе сядут 282 тысячи школьников. Как поздравить учителей, школьников и их родителей с Днем знаний? Amic.ru собрал несколько отличных вариантов в виде коротких сообщений в мессенджере и стихотворений.

Поздравления в виде сообщений

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!

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Пусть учебный год будет легким, принесет море приятных воспоминаний, отличных оценок! Успехов вам, радостного настроения, вдохновения, упорства в достижении поставленных целей. И покоряйте новые вершины знаний с интересом!

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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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Знаний не бывает слишком много! Сегодня я поздравляю вас с Днем знаний! Желаю успешных занятий и отличных оценок! Пусть учебный процесс принесет не только огромную пользу, но и радость от постижения мудрости, общения с педагогами и друзьями! Желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалась учеба, потому что ученье – свет, а неученье – тьма! Так пусть же в вашей жизни ярко сияет свет мудрости и знаний!

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Первый день сентября. Для кого-то сегодня звенит первый звонок, для кого-то – очередной или последний, а для многих звонки уже отзвенели. Но мы непременно вспоминаем это тихое, но настойчивое звучание. Оно побуждает детей к знаниям, а взрослым позволяет вспомнить значение этого праздника – Дня знаний. Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!

Поздравления в виде стихотворений

Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,
Вас уроков много ждет.
Мы пятерок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!

---

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

---

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

---

Сегодня первый школьный день –
Старт новых знаний и свершений,
Для жизни важная ступень,
Не без волнительных мгновений.

Вас ждет прекрасная пора:
Учителя, друзья, уроки.
Так мимолетна и быстра
Она на жизненной дороге.

---

Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок –
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!

Поздравление взяты с сайта pozdravok.com

Поздравления День знаний
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Комментарии 1

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Гость

10:45:43 03-09-2024

Лучшее поздравление для учителей - это достойная зарплата.

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