Amic.ru всем желает интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!

02 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Первоклассники в школе / Фото: Екатерина Смолихина

В понедельник, 2 сентября, для детей начинается новый учебный год. И хотя День знаний отмечают 1 сентября, торжественные линейки и первые уроки прошли именно сегодня. Кстати, в Алтайском крае первый звонок прозвенел для 27 тысяч первоклашек, а всего за парты 2 сентября в регионе сядут 282 тысячи школьников. Как поздравить учителей, школьников и их родителей с Днем знаний? Amic.ru собрал несколько отличных вариантов в виде коротких сообщений в мессенджере и стихотворений.

Поздравления в виде сообщений

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!

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Пусть учебный год будет легким, принесет море приятных воспоминаний, отличных оценок! Успехов вам, радостного настроения, вдохновения, упорства в достижении поставленных целей. И покоряйте новые вершины знаний с интересом!

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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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Знаний не бывает слишком много! Сегодня я поздравляю вас с Днем знаний! Желаю успешных занятий и отличных оценок! Пусть учебный процесс принесет не только огромную пользу, но и радость от постижения мудрости, общения с педагогами и друзьями! Желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалась учеба, потому что ученье – свет, а неученье – тьма! Так пусть же в вашей жизни ярко сияет свет мудрости и знаний!

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Первый день сентября. Для кого-то сегодня звенит первый звонок, для кого-то – очередной или последний, а для многих звонки уже отзвенели. Но мы непременно вспоминаем это тихое, но настойчивое звучание. Оно побуждает детей к знаниям, а взрослым позволяет вспомнить значение этого праздника – Дня знаний. Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!

Поздравления в виде стихотворений

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.



Впереди учебный год,

Вас уроков много ждет.

Мы пятерок вам желаем

И с Днем знаний поздравляем!

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Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.



Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

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Сегодня первый школьный день –

Старт новых знаний и свершений,

Для жизни важная ступень,

Не без волнительных мгновений.



Вас ждет прекрасная пора:

Учителя, друзья, уроки.

Так мимолетна и быстра

Она на жизненной дороге.

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Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок –

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.



Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

Поздравление взяты с сайта pozdravok.com