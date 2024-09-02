"Впереди учебный год". Лучшие поздравления детей, родителей и учителей с Днем знаний
Amic.ru всем желает интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!
02 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
В понедельник, 2 сентября, для детей начинается новый учебный год. И хотя День знаний отмечают 1 сентября, торжественные линейки и первые уроки прошли именно сегодня. Кстати, в Алтайском крае первый звонок прозвенел для 27 тысяч первоклашек, а всего за парты 2 сентября в регионе сядут 282 тысячи школьников. Как поздравить учителей, школьников и их родителей с Днем знаний? Amic.ru собрал несколько отличных вариантов в виде коротких сообщений в мессенджере и стихотворений.
Поздравления в виде сообщений
Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!
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Пусть учебный год будет легким, принесет море приятных воспоминаний, отличных оценок! Успехов вам, радостного настроения, вдохновения, упорства в достижении поставленных целей. И покоряйте новые вершины знаний с интересом!
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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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Знаний не бывает слишком много! Сегодня я поздравляю вас с Днем знаний! Желаю успешных занятий и отличных оценок! Пусть учебный процесс принесет не только огромную пользу, но и радость от постижения мудрости, общения с педагогами и друзьями! Желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалась учеба, потому что ученье – свет, а неученье – тьма! Так пусть же в вашей жизни ярко сияет свет мудрости и знаний!
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Первый день сентября. Для кого-то сегодня звенит первый звонок, для кого-то – очередной или последний, а для многих звонки уже отзвенели. Но мы непременно вспоминаем это тихое, но настойчивое звучание. Оно побуждает детей к знаниям, а взрослым позволяет вспомнить значение этого праздника – Дня знаний. Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!
Поздравления в виде стихотворений
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждет.
Мы пятерок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
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Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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Сегодня первый школьный день –
Старт новых знаний и свершений,
Для жизни важная ступень,
Не без волнительных мгновений.
Вас ждет прекрасная пора:
Учителя, друзья, уроки.
Так мимолетна и быстра
Она на жизненной дороге.
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Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок –
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
Поздравление взяты с сайта pozdravok.com
10:45:43 03-09-2024
Лучшее поздравление для учителей - это достойная зарплата.