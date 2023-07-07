Впервые на Алтае. Более 200 сильнейших гребцов соревнуются на Гребном канале Барнаула

Самые лучшие войдут в составы региональных сборных для участия в Первенстве России

07 июля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: Алексей Янкин

Впервые в своей истории Алтайский край принимает Первенство Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стартовали сегодня, 7 июля и продлятся до 9 июля на барнаульском гребном канале.

В состязаниях участвуют более 200 сильнейших спортсменов из Свердловской, Челябинской, Омской областей и Алтайского края. Три возрастные категории: до 15 лет, до 17 лет и юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.

Гребцам предстоит преодолеть дистанции 200, 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке и байдарке-одиночке, в каноэ-двойке и байдарке-двойке.

От Алтайского края участие в соревнованиях участвуют 90 воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко. В их числе только недавно получившие спортивное звание мастер спорта: Александра Власова, Александр Сухой, Павел Бегеев.

По итогам Первенства участникам соревнований будут присвоены спортивные разряды. А самые лучшие войдут в составы региональных сборных для участия в Первенстве России.

Тайминг



8 июля:

10:00 Предварительные заезды

12:40 Церемония награждения (1000м)

13:30-15:50 заезды

16:00 Церемония награждения (500м)

16:30-17:40 Заезды



9 июля:

9:30 Заезды

13:00 Награждение (200м, К1, С1)

14:00-16:10 Заезды

16:40 Награждение (200м, К2, С2)