В GamePark 360° можно круто провести время с компанией и организовать праздник для взрослых и детей

17 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFnXX

VR пространство GamePark 360° / Фото предоставлено компанией

Где в Барнауле весело провести время с друзьями или отметить день рождения? В виртуальной реальности! Недавно в городе открыли современное VR (ВиАр) пространство для взрослых и детей – GamePark 360° ("ГеймПарк 360°").

Что это за место?

Это развлекательный парк площадью более 500 м². Здесь есть две зоны:

игровая арена, на которой происходит погружение в виртуальную реальность;

лаундж-зона для отдыха и альтернативных развлечений, оборудованная банкетной зоной, игровой приставкой PlayStation ("ПлейСтейшн"), аэрохоккеем, фотозоной и др.

GamePark 360° – идеальное место для:

незабываемого дня рождения;

счастливого досуга для всей семьи;

оригинального корпоратива;

яркой встречи с друзьями.

В отличие от обычных компьютерных игр, вы не смотрите за происходящим, а находитесь внутри. Погружаетесь в трехмерный мир с полным обзором и возможностью взаимодействовать с другими игроками, предметами и персонажами. Вы сами становитесь героем, которому под силу изменить ход сражения.

И во что там можно поиграть?

Игр множество: на любой вкус, возраст и поколение. В том числе:

военно-тактические игры, аналоги компьютерной игры Counter-Strike ("Контр-Страйк"). Эмоции как при игре в пейнтбол, лазертаг или страйкбол, но благодаря использованию шлемов виртуальной реальности это современно и безопасно;

добрые и веселые игры с соревновательной составляющей;

игры, в которых можно объединиться в одну команду и вести сражения с виртуальными противниками.

Вы получите полноценную синхронизацию с игровым персонажем и свободу передвижения по просторной арене площадью 300 м². Делитесь на команды, соревнуйтесь, подводите итоги. Это ярко, волнительно и азартно.

VR пространство GamePark 360° / Фото предоставлено компанией

Арена виртуальный реальности GamePark 360°

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж

Режим работы: с 10:00 до 22:00, без выходных

Забронировать время: +7 913-2-360-360

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ИП Миркин Алексей Геннадьевич

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