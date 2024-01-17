VR и точка. Как оригинально отметить день рождения и весело провести досуг в Барнауле
В GamePark 360° можно круто провести время с компанией и организовать праздник для взрослых и детей
17 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFnXX
Где в Барнауле весело провести время с друзьями или отметить день рождения? В виртуальной реальности! Недавно в городе открыли современное VR (ВиАр) пространство для взрослых и детей – GamePark 360° ("ГеймПарк 360°").
Что это за место?
Это развлекательный парк площадью более 500 м². Здесь есть две зоны:
- игровая арена, на которой происходит погружение в виртуальную реальность;
- лаундж-зона для отдыха и альтернативных развлечений, оборудованная банкетной зоной, игровой приставкой PlayStation ("ПлейСтейшн"), аэрохоккеем, фотозоной и др.
GamePark 360° – идеальное место для:
- незабываемого дня рождения;
- счастливого досуга для всей семьи;
- оригинального корпоратива;
- яркой встречи с друзьями.
В отличие от обычных компьютерных игр, вы не смотрите за происходящим, а находитесь внутри. Погружаетесь в трехмерный мир с полным обзором и возможностью взаимодействовать с другими игроками, предметами и персонажами. Вы сами становитесь героем, которому под силу изменить ход сражения.
И во что там можно поиграть?
Игр множество: на любой вкус, возраст и поколение. В том числе:
- военно-тактические игры, аналоги компьютерной игры Counter-Strike ("Контр-Страйк"). Эмоции как при игре в пейнтбол, лазертаг или страйкбол, но благодаря использованию шлемов виртуальной реальности это современно и безопасно;
- добрые и веселые игры с соревновательной составляющей;
- игры, в которых можно объединиться в одну команду и вести сражения с виртуальными противниками.
Вы получите полноценную синхронизацию с игровым персонажем и свободу передвижения по просторной арене площадью 300 м². Делитесь на команды, соревнуйтесь, подводите итоги. Это ярко, волнительно и азартно.
Арена виртуальный реальности GamePark 360°
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж
Режим работы: с 10:00 до 22:00, без выходных
Забронировать время: +7 913-2-360-360
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ИП Миркин Алексей ГеннадьевичРеклама
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