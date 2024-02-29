Врач 81-летнего Джо Байдена оценил состояние здоровья президента

По словам Кевина О'Коннора, американский лидер вполне здоров

29 февраля 2024, 07:35, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Здоровье президента США Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По утверждению доктора, 81-летний политик чувствует себя хорошо, и последний медосмотр не выявил у него новых недомоганий.

"Он по-прежнему способен исполнять обязанности и в полной мере осуществлять свои полномочия без каких-либо изъятий или поблажек", – говорится в заключении, которое опубликовал Белый дом (цитата по ТАСС).

Также, по словам врача, Байден "не курит, не пьет алкоголь и занимается спортом как минимум пять раз в неделю".