Врач 81-летнего Джо Байдена оценил состояние здоровья президента
По словам Кевина О'Коннора, американский лидер вполне здоров
29 февраля 2024, 07:35, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Здоровье президента США Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.
По утверждению доктора, 81-летний политик чувствует себя хорошо, и последний медосмотр не выявил у него новых недомоганий.
"Он по-прежнему способен исполнять обязанности и в полной мере осуществлять свои полномочия без каких-либо изъятий или поблажек", – говорится в заключении, которое опубликовал Белый дом (цитата по ТАСС).
Также, по словам врача, Байден "не курит, не пьет алкоголь и занимается спортом как минимум пять раз в неделю".
07:43:46 29-02-2024
Готов идти на выборы
08:25:53 29-02-2024
105 летний врач оценил здоровье 81 летнего
08:27:17 29-02-2024
А у всех шизиков отменное здоровье!
08:28:12 29-02-2024
"медосмотр не выявил у него новых недомоганий"
ему и старых уже много
09:01:23 29-02-2024
Весело конечно, однако мы из всех сил стараемся не замечать, что нашему "лидеру" 71 и к концу следующего срока ему будет почти 80. Он конечно уникум, но старость отменить ещё ни у кого не получалось
09:01:29 29-02-2024
Им бы было сейчас о чём поговорить с Леонидом Ильичём
09:41:03 29-02-2024
И доктор болен.
Есть о чем поговорить, а общего ещё больше)))
До нашего президента далеко-далече.
Наш и 85 будет молодцом!
Умница Путин. Горжусь!
09:41:38 29-02-2024
Мощный 80-тилетний старик,гигант мысли,прадед американской демократии.Препараты держат дедушку на ногах.Выборы в насквозь демократической стране,они такие.Такова воля свободного американского народа.
10:35:17 29-02-2024
Здоров ,здоров,вот только по трапу на четвереньках залазит ,да двери для выхода путает ,а так ничего ещё поползает .
11:01:54 29-02-2024
а врач нашего ничего не говорит