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Врач 81-летнего Джо Байдена оценил состояние здоровья президента

По словам Кевина О'Коннора, американский лидер вполне здоров

29 февраля 2024, 07:35, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Здоровье президента США Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять свои обязанности, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По утверждению доктора, 81-летний политик чувствует себя хорошо, и последний медосмотр не выявил у него новых недомоганий.

"Он по-прежнему способен исполнять обязанности и в полной мере осуществлять свои полномочия без каких-либо изъятий или поблажек", – говорится в заключении, которое опубликовал Белый дом (цитата по ТАСС).

Также, по словам врача, Байден "не курит, не пьет алкоголь и занимается спортом как минимум пять раз в неделю".

США

Комментарии 10

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Гость

07:43:46 29-02-2024

Готов идти на выборы

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Дэн

08:25:53 29-02-2024

105 летний врач оценил здоровье 81 летнего

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Гость

08:27:17 29-02-2024

А у всех шизиков отменное здоровье!

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Гость

08:28:12 29-02-2024

"медосмотр не выявил у него новых недомоганий"
ему и старых уже много

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Гость

09:01:23 29-02-2024

Весело конечно, однако мы из всех сил стараемся не замечать, что нашему "лидеру" 71 и к концу следующего срока ему будет почти 80. Он конечно уникум, но старость отменить ещё ни у кого не получалось

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Юс

09:01:29 29-02-2024

Им бы было сейчас о чём поговорить с Леонидом Ильичём

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гость

09:41:03 29-02-2024

И доктор болен.
Есть о чем поговорить, а общего ещё больше)))
До нашего президента далеко-далече.
Наш и 85 будет молодцом!
Умница Путин. Горжусь!

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Гость

09:41:38 29-02-2024

Мощный 80-тилетний старик,гигант мысли,прадед американской демократии.Препараты держат дедушку на ногах.Выборы в насквозь демократической стране,они такие.Такова воля свободного американского народа.

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Гость

10:35:17 29-02-2024

Здоров ,здоров,вот только по трапу на четвереньках залазит ,да двери для выхода путает ,а так ничего ещё поползает .

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Гость

11:01:54 29-02-2024

а врач нашего ничего не говорит

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