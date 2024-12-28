Врач-эндокринолог рассказала, кому нельзя есть красную икру
Ограничить потребление деликатеса следует гипертоникам
28 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Эндокринолог заявила, что гипертоникам стоит ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день. Об этом сообщает РИА Новости.
Главной причиной такого запрета врач называет содержание в икре натрия. Его избыточное потребление может привести к отекам и повышению артериального давления.
"Избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", – сказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
Эндокринолог утверждает, что за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры. Это равняется примерно двум бутербродам. Однако людям с вышеперечисленными заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть только один бутерброд.
09:28:00 28-12-2024
Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможность есть её бесплатно хоть килограммами
16:28:00 28-12-2024
Сергей (09:28:00 28-12-2024) Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможност... Я пробовала и на этом все. Не нравится вообще.))
22:17:54 28-12-2024
Сергей (09:28:00 28-12-2024) Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможност... Я пробовал как красную, так и черную, фу какая гадость, как ЭТО можно вообще есть?!!!!
09:55:50 28-12-2024
красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет и ослаблен. Но икра настоящая должна быть.
10:49:35 28-12-2024
Гость (09:55:50 28-12-2024) красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет... чем может помочь холестерин с солью?
11:52:56 28-12-2024
Гость (09:55:50 28-12-2024) красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет... Рыбий жир-столовая ложка в сутки. Нааамного лучше икры
09:57:58 28-12-2024
Смешно !
09:58:55 28-12-2024
гипертоникам --- ну наверное потому что соль, а не потому что икра. Еще тем, у кого денег мало лучше ее не есть. Вместо 500 грамм икры можно 10 кг мяса купить
10:31:24 28-12-2024
Калорийный легкоусвояемый белок с иодированной солью.
Не ешьте - оставьте мне. А то я всего два кило на НГ припас
10:43:54 28-12-2024
старый советский прием: все что в дефиците и не укупить - считать вредным
14:35:40 28-12-2024
Гость (10:43:54 28-12-2024) старый советский прием: все что в дефиците и не укупить - с... Сегодня по каким принципам рекламируют продукты..?
11:37:49 28-12-2024
Шотландский виски тоже вреднее водки так как стоит в 5 раз дороже. Вреднее для семейного бюджета.
11:54:09 28-12-2024
Гость (11:37:49 28-12-2024) Шотландский виски тоже вреднее водки так как стоит в 5 раз д... Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз...
12:34:25 28-12-2024
Гость (11:54:09 28-12-2024) Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз... ... А зачем покупать, ставишь флягу браги, ждёшь десять дней, гонишь самогон, очищаешь, настаиваешь на кедровых орешках, наслаждаешься бесплатным виски! 🤗
13:00:29 28-12-2024
Гость (11:54:09 28-12-2024) Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз... ... Гуглить умеешь? Бог в помощь, ищи. Подсказываем юным и наивным: висковые спирты продаются наливом по всему миру. У нас закупают в том числе и шотландские спирты. Сходи в магаз, этикетки на бутылках почитай. Знание - сила) в частности, Георгиевский завод разливал вискарь из шотландских спиртов. И другие предприятия
Ежели охота понтануться - шкандыбай в дорогой магаз и покупай дорогой скотч. Однако нормальные люди пьют в удовольствие, а не понтов ради.
12:23:27 28-12-2024
все правильно. Черную икру - полезную есть надо!
14:25:39 28-12-2024
С такой ценой давление скакнëт на этапе покупки!!!
16:28:16 28-12-2024
Гость (14:25:39 28-12-2024) С такой ценой давление скакнëт на этапе покупки!!! ... Расставайтесь с деньгами с легким сердцем, без напряга.
Шевелить телом для заработать.
И все у вас наладится!
Удачи!
19:34:00 28-12-2024
натрия, написали бы по Русски не жрите соленое.
20:53:13 28-12-2024
Ура. мне можно- но денег нет- пенсионер - 35 лет стажу на стройке.
21:29:41 28-12-2024
Восемь из десяти россиян едят красную икру ложками на завтрак, обед и ужин... Для чего это опубликовано, когда многие ни разу ее не пробовали.