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Врач-эндокринолог рассказала, кому нельзя есть красную икру

Ограничить потребление деликатеса следует гипертоникам

28 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa
Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Эндокринолог заявила, что гипертоникам стоит ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной причиной такого запрета врач называет содержание в икре натрия. Его избыточное потребление может привести к отекам и повышению артериального давления.

"Избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", – сказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Эндокринолог утверждает, что за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры. Это равняется примерно двум бутербродам. Однако людям с вышеперечисленными заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть только один бутерброд.

Здоровье советы эксперта Продукты Заболевания

Комментарии 21

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Сергей

09:28:00 28-12-2024

Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможность есть её бесплатно хоть килограммами

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Гость

16:28:00 28-12-2024

Сергей (09:28:00 28-12-2024) Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможност... Я пробовала и на этом все. Не нравится вообще.))

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Свирепый Чарли

22:17:54 28-12-2024

Сергей (09:28:00 28-12-2024) Вообще ни разу не пробовал икру, хотя раньше была возможност... Я пробовал как красную, так и черную, фу какая гадость, как ЭТО можно вообще есть?!!!!

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Гость

09:55:50 28-12-2024

красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет и ослаблен. Но икра настоящая должна быть.

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Элен без ребят

10:49:35 28-12-2024

Гость (09:55:50 28-12-2024) красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет... чем может помочь холестерин с солью?

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Гость

11:52:56 28-12-2024

Гость (09:55:50 28-12-2024) красная икра хорошо помогает ребенку до 3 лет если он болеет... Рыбий жир-столовая ложка в сутки. Нааамного лучше икры

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Гость

09:57:58 28-12-2024

Смешно !

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Гость

09:58:55 28-12-2024

гипертоникам --- ну наверное потому что соль, а не потому что икра. Еще тем, у кого денег мало лучше ее не есть. Вместо 500 грамм икры можно 10 кг мяса купить

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Musik

10:31:24 28-12-2024

Калорийный легкоусвояемый белок с иодированной солью.
Не ешьте - оставьте мне. А то я всего два кило на НГ припас

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Гость

10:43:54 28-12-2024

старый советский прием: все что в дефиците и не укупить - считать вредным

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dok_CФ

14:35:40 28-12-2024

Гость (10:43:54 28-12-2024) старый советский прием: все что в дефиците и не укупить - с... Сегодня по каким принципам рекламируют продукты..?

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Гость

11:37:49 28-12-2024

Шотландский виски тоже вреднее водки так как стоит в 5 раз дороже. Вреднее для семейного бюджета.

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Гость

11:54:09 28-12-2024

Гость (11:37:49 28-12-2024) Шотландский виски тоже вреднее водки так как стоит в 5 раз д... Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз...

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Сергей

12:34:25 28-12-2024

Гость (11:54:09 28-12-2024) Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз... ... А зачем покупать, ставишь флягу браги, ждёшь десять дней, гонишь самогон, очищаешь, настаиваешь на кедровых орешках, наслаждаешься бесплатным виски! 🤗

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Гость

13:00:29 28-12-2024

Гость (11:54:09 28-12-2024) Здесь где можно купить настоящий виски? Подскажи плиз... ... Гуглить умеешь? Бог в помощь, ищи. Подсказываем юным и наивным: висковые спирты продаются наливом по всему миру. У нас закупают в том числе и шотландские спирты. Сходи в магаз, этикетки на бутылках почитай. Знание - сила) в частности, Георгиевский завод разливал вискарь из шотландских спиртов. И другие предприятия
Ежели охота понтануться - шкандыбай в дорогой магаз и покупай дорогой скотч. Однако нормальные люди пьют в удовольствие, а не понтов ради.

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Гость

12:23:27 28-12-2024

все правильно. Черную икру - полезную есть надо!

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Гость

14:25:39 28-12-2024

С такой ценой давление скакнëт на этапе покупки!!!

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Musik

16:28:16 28-12-2024

Гость (14:25:39 28-12-2024) С такой ценой давление скакнëт на этапе покупки!!! ... Расставайтесь с деньгами с легким сердцем, без напряга.
Шевелить телом для заработать.
И все у вас наладится!
Удачи!

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Гость

19:34:00 28-12-2024

натрия, написали бы по Русски не жрите соленое.

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Владимир

20:53:13 28-12-2024

Ура. мне можно- но денег нет- пенсионер - 35 лет стажу на стройке.

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Гость

21:29:41 28-12-2024

Восемь из десяти россиян едят красную икру ложками на завтрак, обед и ужин... Для чего это опубликовано, когда многие ни разу ее не пробовали.

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