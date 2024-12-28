Ограничить потребление деликатеса следует гипертоникам

28 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Эндокринолог заявила, что гипертоникам стоит ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной причиной такого запрета врач называет содержание в икре натрия. Его избыточное потребление может привести к отекам и повышению артериального давления.

"Избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой", – сказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Эндокринолог утверждает, что за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры. Это равняется примерно двум бутербродам. Однако людям с вышеперечисленными заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть только один бутерброд.