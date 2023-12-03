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Врач из Алтайского края стала лучшим эндокринологом России

Алла Вигель работает заведующей эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы

03 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

ФОТО: Минздрав Алтайского края
ФОТО: Минздрав Алтайского края

Врача из Алтайского края признали лучшим эндокринологом России. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В рамках конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" специалистов награждали в трех конкурсах: "Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием", "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения".

Врач из Алтайского края Алла Вигель получила награду как лучший эндокринолог. Она работает заведующей эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы.

Награду специалисту вручал министр здравоохранения Михаила Мурашко.

Алтайский край медицина

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