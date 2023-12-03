Врач из Алтайского края стала лучшим эндокринологом России

Алла Вигель работает заведующей эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы

03 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

ФОТО: Минздрав Алтайского края

Врача из Алтайского края признали лучшим эндокринологом России. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В рамках конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" специалистов награждали в трех конкурсах: "Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием", "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и "Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения".

Врач из Алтайского края Алла Вигель получила награду как лучший эндокринолог. Она работает заведующей эндокринологическим отделением Краевой клинической больницы.

Награду специалисту вручал министр здравоохранения Михаила Мурашко.