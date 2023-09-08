Врач назвал кашу, которая вредит организму сильнее сахара

Многие привыкли к ней с детства, но стоит начать отвыкать

08 сентября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, какая каша способна навредить здоровью людей сильнее, чем сахар. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Лебедева пояснила, что манка – побочный продукт, который остается от производства муки. В ней почти не содержится никаких полезных веществ. Не подходит людям с непереносимостью глютена.

Также специалист пояснила, что манка почти полностью состоит из быстрых углеводов, поэтому ее сравнивают с сахаром и хлебом.