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Врач назвал кашу, которая вредит организму сильнее сахара

Многие привыкли к ней с детства, но стоит начать отвыкать

08 сентября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, какая каша способна навредить здоровью людей сильнее, чем сахар. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале. 

Лебедева пояснила, что манка – побочный продукт, который остается от производства муки. В ней почти не содержится никаких полезных веществ. Не подходит людям с непереносимостью глютена.

Также специалист пояснила, что манка почти полностью состоит из быстрых углеводов, поэтому ее сравнивают с сахаром и хлебом.

Здоровье Продукты

Комментарии 13

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Гастроэнтеролог Дамир Журавлёв

16:13:29 08-09-2023

А вот если сразу ведро гречки съесть, то организм полностью оздоровится, улучшится стул и эрекция.

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Гость

16:52:23 08-09-2023

Наверно из личного опыта))

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Гость

17:06:25 08-09-2023

С бодуна тяжкого ем манную кашу. Хорошо идет. А в детстве - не лезла. Наверное, потому что не бухала.

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Денис

18:18:41 08-09-2023

Я манку последний раз ел, наверное лет 35 назад, даже вкуса её не помню. Кто её сейчас ест вообще, не понятно.

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Гость

14:37:13 09-09-2023

Денис (18:18:41 08-09-2023) Я манку последний раз ел, наверное лет 35 назад, даже вкуса ... В детстве ела только когда заставляли. А как выросла и сама не ем манку, и детей не заставляют эту манку есть.

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Лев

18:21:32 08-09-2023

Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и пережили войну - кашу манную ели с детства. Бред несут под видом учености

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Виктор

20:35:17 08-09-2023

Лев (18:21:32 08-09-2023) Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и переж... Пшено наши деды ели,гречу и тыквенную кашу.

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Гость

14:38:30 09-09-2023

Лев (18:21:32 08-09-2023) Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и переж... Мой дед жил на берегу Оби, рыбы было полно, ел пироги с рыбой каждый день. И вырос большим и сильным. А манки тогда не было, слава богу.

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Михаил

18:22:22 08-09-2023

Хрень какую то городит. НЕ одно поколение выросло на манной каше. Её даже в больницах дают. Да я и сам время от времени не прочь навернуть манной кашки со сливочным маслецом.

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Гость

14:41:14 09-09-2023

Михаил (18:22:22 08-09-2023) Хрень какую то городит. НЕ одно поколение выросло на манной ... И сколько поколений таких? Я только моё поколение знаю, которое везде манкой пытались накормить. Так мы здоровьем не отличаемся.

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Владимир.

18:32:31 08-09-2023

11 лет работал на мелькомбинате инженером. Манка это не отходы, а крупный помол муки. Манная каша это жидкий хлеб на молоке. Это она мстит своим родителям, которые кормили ее манной кашей, а не конфетами.

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Гость

18:46:41 08-09-2023

Как же мы до этого жили ..ели...и вот всё кранты...вредно.

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Гость

18:47:58 08-09-2023

Интересно что он хотел найти в манке кроме муки и сахаров?

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