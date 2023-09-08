Врач назвал кашу, которая вредит организму сильнее сахара
Многие привыкли к ней с детства, но стоит начать отвыкать
08 сентября 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о том, какая каша способна навредить здоровью людей сильнее, чем сахар. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.
Лебедева пояснила, что манка – побочный продукт, который остается от производства муки. В ней почти не содержится никаких полезных веществ. Не подходит людям с непереносимостью глютена.
Также специалист пояснила, что манка почти полностью состоит из быстрых углеводов, поэтому ее сравнивают с сахаром и хлебом.
16:13:29 08-09-2023
А вот если сразу ведро гречки съесть, то организм полностью оздоровится, улучшится стул и эрекция.
16:52:23 08-09-2023
Наверно из личного опыта))
17:06:25 08-09-2023
С бодуна тяжкого ем манную кашу. Хорошо идет. А в детстве - не лезла. Наверное, потому что не бухала.
18:18:41 08-09-2023
Я манку последний раз ел, наверное лет 35 назад, даже вкуса её не помню. Кто её сейчас ест вообще, не понятно.
14:37:13 09-09-2023
Денис (18:18:41 08-09-2023) Я манку последний раз ел, наверное лет 35 назад, даже вкуса ... В детстве ела только когда заставляли. А как выросла и сама не ем манку, и детей не заставляют эту манку есть.
18:21:32 08-09-2023
Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и пережили войну - кашу манную ели с детства. Бред несут под видом учености
20:35:17 08-09-2023
Лев (18:21:32 08-09-2023) Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и переж... Пшено наши деды ели,гречу и тыквенную кашу.
14:38:30 09-09-2023
Лев (18:21:32 08-09-2023) Поэтому наши деды были такими сильными, выносливыми и переж... Мой дед жил на берегу Оби, рыбы было полно, ел пироги с рыбой каждый день. И вырос большим и сильным. А манки тогда не было, слава богу.
18:22:22 08-09-2023
Хрень какую то городит. НЕ одно поколение выросло на манной каше. Её даже в больницах дают. Да я и сам время от времени не прочь навернуть манной кашки со сливочным маслецом.
14:41:14 09-09-2023
Михаил (18:22:22 08-09-2023) Хрень какую то городит. НЕ одно поколение выросло на манной ... И сколько поколений таких? Я только моё поколение знаю, которое везде манкой пытались накормить. Так мы здоровьем не отличаемся.
18:32:31 08-09-2023
11 лет работал на мелькомбинате инженером. Манка это не отходы, а крупный помол муки. Манная каша это жидкий хлеб на молоке. Это она мстит своим родителям, которые кормили ее манной кашей, а не конфетами.
18:46:41 08-09-2023
Как же мы до этого жили ..ели...и вот всё кранты...вредно.
18:47:58 08-09-2023
Интересно что он хотел найти в манке кроме муки и сахаров?