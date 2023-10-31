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Врач назвал продукты, которые провоцируют головную боль

Один из таких продуктов очень популярен во многих семьях

31 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты вызывают головную боль. Его слова передает портал "Москва 24".

По словам специалиста, у людей, страдающих от перепадов давления, головную боль могут вызывать продукты, повышающие его.

Он также добавил, что головную боль могут вызывать продукты с избыточным количеством соли. Это может быть колбаса или соевый соус.

Кроме того, добавил Арзамасцев, головную боль может вызывать употребление алкоголя. 

Здоровье здоровое питание Продукты

Комментарии 3

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...

17:07:52 31-10-2023

Колбаса это вкусная смерть!

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Гость

17:37:07 31-10-2023

... (17:07:52 31-10-2023) Колбаса это вкусная смерть! ... смотря какая колбаса.

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Гость

13:10:28 01-11-2023

И такое бывает, как подумаю о черной икре на столе у властипридержащих, так голова раскалывается.

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