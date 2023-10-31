Врач назвал продукты, которые провоцируют головную боль

Один из таких продуктов очень популярен во многих семьях

31 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты вызывают головную боль. Его слова передает портал "Москва 24".

По словам специалиста, у людей, страдающих от перепадов давления, головную боль могут вызывать продукты, повышающие его.

Он также добавил, что головную боль могут вызывать продукты с избыточным количеством соли. Это может быть колбаса или соевый соус.

Кроме того, добавил Арзамасцев, головную боль может вызывать употребление алкоголя.