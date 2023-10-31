Врач назвал продукты, которые провоцируют головную боль
Один из таких продуктов очень популярен во многих семьях
31 октября 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты вызывают головную боль. Его слова передает портал "Москва 24".
По словам специалиста, у людей, страдающих от перепадов давления, головную боль могут вызывать продукты, повышающие его.
Он также добавил, что головную боль могут вызывать продукты с избыточным количеством соли. Это может быть колбаса или соевый соус.
Кроме того, добавил Арзамасцев, головную боль может вызывать употребление алкоголя.
17:07:52 31-10-2023
Колбаса это вкусная смерть!
17:37:07 31-10-2023
... (17:07:52 31-10-2023) Колбаса это вкусная смерть! ... смотря какая колбаса.
13:10:28 01-11-2023
И такое бывает, как подумаю о черной икре на столе у властипридержащих, так голова раскалывается.