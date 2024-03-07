Врач назвал способы борьбы с весенней апатией
Сезонная депрессия от обычной хандры отличается продолжительностью симптомов
07 марта 2024, 17:55, ИА Амител
Врач-пульмонолог Павел Бережанский рассказал о том, как бороться с сезонной апатией. Его слова передает aif.ru.
Специалист отметил, что от обычной хандры сезонная депрессия отличается продолжительностью симптомов. Если плохое настроение и апатия долго не проходят, необходимо посетить врача. Также стоит обратиться за помощью, если признаки депрессии на некоторое время пропали, но затем стали сильнее.
Чтобы избежать проблем при смене сезона, специалист порекомендовал гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться.
Также полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
17:59:51 07-03-2024
Не читая новость, угадаю: правильное питание, умеренные физнагрузки, прогулки на свежем воздухе
18:01:10 07-03-2024
О! Почти угадал! Только про сон забыл!
В принципе подобные статьи уже может пачками выдавать нейросеть 🤷♂️
09:57:02 08-03-2024
Самое то лекарство от хандры это шопинг и деньги. Когда всё это складывается получается "лепота". Проверено .
10:24:42 08-03-2024
гость (09:57:02 08-03-2024) Самое то лекарство от хандры это шопинг и деньги. Когда всё ... кому-то и кобыла невеста.