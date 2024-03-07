НОВОСТИЗдоровье

Врач назвал способы борьбы с весенней апатией

Сезонная депрессия от обычной хандры отличается продолжительностью симптомов

07 марта 2024, 17:55, ИА Амител

Деревья в инее / Фото: pxhere.com/ru/photo/1215635
Деревья в инее / Фото: pxhere.com/ru/photo/1215635

Врач-пульмонолог Павел Бережанский рассказал о том, как бороться с сезонной апатией. Его слова передает aif.ru.

Специалист отметил, что от обычной хандры сезонная депрессия отличается продолжительностью симптомов. Если плохое настроение и апатия долго не проходят, необходимо посетить врача. Также стоит обратиться за помощью, если признаки депрессии на некоторое время пропали, но затем стали сильнее.

Чтобы избежать проблем при смене сезона, специалист порекомендовал гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться.

Также полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. 

Здоровье

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:59:51 07-03-2024

Не читая новость, угадаю: правильное питание, умеренные физнагрузки, прогулки на свежем воздухе

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:10 07-03-2024

О! Почти угадал! Только про сон забыл!

В принципе подобные статьи уже может пачками выдавать нейросеть 🤷‍♂️

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:57:02 08-03-2024

Самое то лекарство от хандры это шопинг и деньги. Когда всё это складывается получается "лепота". Проверено .

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:24:42 08-03-2024

гость (09:57:02 08-03-2024) Самое то лекарство от хандры это шопинг и деньги. Когда всё ... кому-то и кобыла невеста.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров