Врач назвала алкоголизм причиной икоты

Также она может быть из-за беременности, переохлаждения или стресса

06 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

Наиболее распространенной причиной икоты у взрослых является употребление алкоголя. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Специалист объяснила, что при быстром и большом количестве выпитого алкоголя человек заглатывает слишком много воздуха, из-за чего желудок становится похожим на воздушный шарик. Он давит на диафрагму, вызывая болезненное растяжение стенок и икоту.

Кроме того, частая икота может быть признаком беременности, переохлаждения или стресса. При беременности давление на диафрагму может вызвать защемление нерва и мышечные сокращения. У младенцев икота часто возникает из-за переохлаждения, когда мышцы сжимаются в комок.

Икота может быть не только следствием безобидных причин, но и признаком серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоли желудка или средостения, а также аномалии анатомического развития. При подозрении на проблемы со здоровьем следует обратиться к специалисту.