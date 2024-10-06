Врач назвала алкоголизм причиной икоты
Также она может быть из-за беременности, переохлаждения или стресса
06 октября 2024, 13:20, ИА Амител
Наиболее распространенной причиной икоты у взрослых является употребление алкоголя. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.
Специалист объяснила, что при быстром и большом количестве выпитого алкоголя человек заглатывает слишком много воздуха, из-за чего желудок становится похожим на воздушный шарик. Он давит на диафрагму, вызывая болезненное растяжение стенок и икоту.
Кроме того, частая икота может быть признаком беременности, переохлаждения или стресса. При беременности давление на диафрагму может вызвать защемление нерва и мышечные сокращения. У младенцев икота часто возникает из-за переохлаждения, когда мышцы сжимаются в комок.
Икота может быть не только следствием безобидных причин, но и признаком серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоли желудка или средостения, а также аномалии анатомического развития. При подозрении на проблемы со здоровьем следует обратиться к специалисту.
13:47:13 06-10-2024
Правильно!
Так этих алкашей несчастных!!!... Или пусть беременеют, или переохлаждаются, или стрессуют!...
14:09:39 06-10-2024
Не знаю, при чем здесь воздух, поступаемый при употреблении алкоголя, и как он влияет на икоту?.. Алкоголь может заставить желудок сокрощаться, (особенно, если на тощак) отвергая алкоголь, а диафрагма будет пытаться помочь желудку опорожниться. Но так как желудок уже под действием алкаши(или другого токсина-нейролептика) , в мозг подаётся сигнал, что там ещё она есть. И никак не можешь остановиться икать, пока не пройдёт его действие. Самый простой способ - это каким-то образом отвлечь мозг. Это очень сложно, но возможно. Проверял много раз.
14:56:33 06-10-2024
Все алкоголики, беременные, замерзшие икают? И наоборот, - икаешь, значит алкоголик, беременная или замерз(ла)?