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Врач назвала самый вредный для здоровья продукт

Элена Уразакова подробно рассказала, чем опасен сахар

16 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Myriam Zilles / unsplash.com
Фото: Myriam Zilles / unsplash.com

Гастроэнтеролог Элена Уразакова назвала сахар самым вредным для здоровья продуктом. Ее слова приводит UfaTime.

По словам врача, регулярное употребление сахара грозит повышением уровня глюкозы в крови, из-за чего растет развитие инсулинорезистентности и диабета второго типа.

Также у любителей сладкого увеличивается риск гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, сахар приводит к преждевременному старению кожи из-за ускорения процессов гликирования белков, набору веса, кариесу, способствует снижению иммунитета и вызывает зависимость.

Здоровье советы эксперта здоровое питание

Комментарии 1

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Гость

11:05:35 16-02-2025

Зависимость сильней чем у наркотическая. Расходимся.

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