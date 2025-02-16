Врач назвала самый вредный для здоровья продукт

Элена Уразакова подробно рассказала, чем опасен сахар

16 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Myriam Zilles / unsplash.com

Гастроэнтеролог Элена Уразакова назвала сахар самым вредным для здоровья продуктом. Ее слова приводит UfaTime.

По словам врача, регулярное употребление сахара грозит повышением уровня глюкозы в крови, из-за чего растет развитие инсулинорезистентности и диабета второго типа.

Также у любителей сладкого увеличивается риск гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, сахар приводит к преждевременному старению кожи из-за ускорения процессов гликирования белков, набору веса, кариесу, способствует снижению иммунитета и вызывает зависимость.