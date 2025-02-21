Ученые нашли способ снизить риск заболевания ребенка простудой
По словам главы НИКИ детства Одинаевой, в холодное время года хорошей профилактикой может стать галотерапия
21 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
Зимой возрастает риск простудных заболеваний среди детей. Как сообщает телеканал "360", врачи Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства рассказали, как не допустить заболевания ребенка в опасный сезон и какую пользу приносит галотерапия.
Галотерапия основана на создании микроклимата, напоминающего природные соляные пещеры. Как отметила глава учреждения Нисо Одинаева, это оказывает пользу для дыхательной системы ребенка: воздух там насыщен микрочастицами соли, которые способствуют разжижению мокроты и улучшению ее отхождения.
Один сеанс занимает от 30 минут до часа. Для достижения наилучшего эффекта потребуется пройти курс посещений.
"Галотерапия особенно рекомендуется детям, которые находятся в зоне риска по развитию бронхолегочных заболеваний", – отметила заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства Аида Бицуева.
Отмечается, что процедура полезна не только для тех, кто не хочет заболеть. Галотерапия рекомендована для детей с отягощенной наследственностью или тем, кто живет с курильщиками.
09:24:15 21-02-2025
если сидеть дома у батареи залипая в телефоне - простуды не подхватить?
18:04:48 21-02-2025
осторожно, шарлатаны. фуфломицины и прочая гомеопатия. соль земли можно еще попробовать, воду заряжать кашпировским и уринотерапию