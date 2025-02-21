Ученые нашли способ снизить риск заболевания ребенка простудой

По словам главы НИКИ детства Одинаевой, в холодное время года хорошей профилактикой может стать галотерапия

21 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Кристаллы соли / Фото: unsplash.com / Krystal Ng

Зимой возрастает риск простудных заболеваний среди детей. Как сообщает телеканал "360", врачи Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства рассказали, как не допустить заболевания ребенка в опасный сезон и какую пользу приносит галотерапия.

Галотерапия основана на создании микроклимата, напоминающего природные соляные пещеры. Как отметила глава учреждения Нисо Одинаева, это оказывает пользу для дыхательной системы ребенка: воздух там насыщен микрочастицами соли, которые способствуют разжижению мокроты и улучшению ее отхождения.

Один сеанс занимает от 30 минут до часа. Для достижения наилучшего эффекта потребуется пройти курс посещений.

"Галотерапия особенно рекомендуется детям, которые находятся в зоне риска по развитию бронхолегочных заболеваний", – отметила заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства Аида Бицуева.

Отмечается, что процедура полезна не только для тех, кто не хочет заболеть. Галотерапия рекомендована для детей с отягощенной наследственностью или тем, кто живет с курильщиками.