Врач назвала три полезных осенних овоща

На первое место специалист поставила тыкву

05 ноября 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала о трех полезных осенних овощах. Ее слова передают "Известия".

На первое место в списке эксперт поставила тыкву. Врач отметила, что это низкокалорийный продукт, который при этом очень богат витамином А, полезен для зрения и иммунитета.

Вторую строчку в рейтинге врача заняла богатая антиоксидантами свекла.

Третьей в списке самых полезных осенних овощей, по мнению Тихомировой, стоит указать капусту.