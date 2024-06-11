Врач объяснил, чем опасно употребление в пищу яичной скорлупы

Получить кальций можно и из безопасных добавок

11 июня 2024, 17:30, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Россиян призвали не использовать яичную скорлупу в качестве добавки в пищу. Как сообщает RostovGazeta, врач, не пожелавший называть свое имя, объяснил, что попытка таким образом увеличить количество кальция в рационе может закончиться плачевно.

Медик отметил, что раньше скорлупу куриных яиц действительно использовали при нехватке кальция. Вместе с тем сейчас в аптеках предоставлен широкий ассортимент безопасных добавок. Самостоятельное приготовление может нести риски для здоровья.

"Уже давно признано, что на скорлупе куриных яиц, вышедших из птицефабрики, содержится множество микробов. В их числе – опасные сальмонеллы", – уточняет доктор.

Он посоветовал хорошо мыть яйца, а после очистки повторно подвергать скорлупу обработке – например, пропекая в духовке или на сковороде. Подготовленную таким образом скорлупу можно размельчить в блендере и добавлять понемногу в пищу.