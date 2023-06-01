Врач опроверг слух о неизлечимости женского алкоголизма

По словам специалиста, сотни женщин через помощь приходят к трезвости

01 июня 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-нарколог Руслан Исаев опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма. Его слова передаёт "Лента".

По словам эксперта, это 100% неправда, потому что он сам видел, как в клинике сотни женщин приходят к трезвости благодаря помощи врачей.

Исаев отметил, что чаще всего миф распространяется из-за того, что люди не понимают, получила ли зависимая полноценную помощь в борьбе с алкоголизмом.

Если человека закодировали, это не является полноценным лечением, добавил Исаев.

Нарколог считает, что миф появился из-за того, что только 25% женщин, нуждающихся в лечении, лежат в клиниках.