Врач опровергла миф о вреде молока

По словам Оксаны Михалевой, отказ от этого напитка может только навредить

21 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Мнения о вреде молока для здоровья ошибочны и не имеют научного обоснования, заявила "Газете.ру" врач-диетолог Оксана Михалева.

По ее словам, отказ от молока может привести к дефициту кальция, особенно у детей, беременных и пожилых. Молоко – важный источник этого минерала, необходимого для роста костей и снижения риска остеопороза.

Этот продукт также содержит легкоусвояемый белок, полезный для детей, женщин детородного возраста и спортсменов. Врач подчеркивает, что мифы о вреде молока не обоснованны, и его исключение из рациона может навредить.