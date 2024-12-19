Врач посоветовал не пить алкоголь перед сном
Эшвин Шарма также рекомендовал пить воду между порциями спиртного
19 декабря 2024, 14:11, ИА Амител
Фото: Ben Wilkins / unsplash.com
Врач Эшвин Шарма посоветовал отказываться от алкоголя за три часа до сна, чтобы избежать проблем с качеством сна.
В беседе с Independent он объяснил, что алкоголь сначала вызывает расслабление, но затем может привести к учащению пульса и беспокойству, что негативно сказывается на сне.
Невролог Стив Оллдер добавил, что алкоголь является мочегонным средством, вызывая обезвоживание и прерывистый сон.
Шарма также рекомендует пить воду между порциями алкоголя для смягчения его воздействия.
14:15:24 19-12-2024
градус не понижать.
проверенное правило.
а Эшвин Шарма может хоть одеколон пить.
14:39:47 19-12-2024
Бред какой то)))) Накатил "стакан" и спи сном младенца.
14:50:16 19-12-2024
ППШариков (14:39:47 19-12-2024) Бред какой то)))) Накатил "стакан" и спи сном младенца.... а покуролесить?
15:02:12 19-12-2024
Musik (14:50:16 19-12-2024) а покуролесить?... А это смотря какого размера "стакан".
15:41:35 19-12-2024
Musik (14:50:16 19-12-2024) а покуролесить?... Да кто с одного стакана куролесить будет?)
16:53:21 19-12-2024
Гость (15:41:35 19-12-2024) Да кто с одного стакана куролесить будет?) ... а кто на одном останавливается?
14:49:53 19-12-2024
Перед Новым Годом такие советчики будут каждый день.
15:27:50 19-12-2024
из старых запасов початая бутылка макаланчика и мартельчик vsop остались.
так что эшвин шарма со своими советами в расщелину может прогуляться, к любому, на его выбор, парнокопытному.