Врач посоветовал не пить алкоголь перед сном

Эшвин Шарма также рекомендовал пить воду между порциями спиртного

19 декабря 2024, 14:11, ИА Амител

Фото: Ben Wilkins / unsplash.com

Врач Эшвин Шарма посоветовал отказываться от алкоголя за три часа до сна, чтобы избежать проблем с качеством сна.

В беседе с Independent он объяснил, что алкоголь сначала вызывает расслабление, но затем может привести к учащению пульса и беспокойству, что негативно сказывается на сне.

Невролог Стив Оллдер добавил, что алкоголь является мочегонным средством, вызывая обезвоживание и прерывистый сон.

Шарма также рекомендует пить воду между порциями алкоголя для смягчения его воздействия.