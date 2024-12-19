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Врач посоветовал не пить алкоголь перед сном

Эшвин Шарма также рекомендовал пить воду между порциями спиртного

19 декабря 2024, 14:11, ИА Амител

Фото: Ben Wilkins / unsplash.com
Фото: Ben Wilkins / unsplash.com

Врач Эшвин Шарма посоветовал отказываться от алкоголя за три часа до сна, чтобы избежать проблем с качеством сна.

В беседе с Independent он объяснил, что алкоголь сначала вызывает расслабление, но затем может привести к учащению пульса и беспокойству, что негативно сказывается на сне.

Невролог Стив Оллдер добавил, что алкоголь является мочегонным средством, вызывая обезвоживание и прерывистый сон.

Шарма также рекомендует пить воду между порциями алкоголя для смягчения его воздействия.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 8

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Musik

14:15:24 19-12-2024

градус не понижать.
проверенное правило.
а Эшвин Шарма может хоть одеколон пить.

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ППШариков

14:39:47 19-12-2024

Бред какой то)))) Накатил "стакан" и спи сном младенца.

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Musik

14:50:16 19-12-2024

ППШариков (14:39:47 19-12-2024) Бред какой то)))) Накатил "стакан" и спи сном младенца.... а покуролесить?

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ППШариков

15:02:12 19-12-2024

Musik (14:50:16 19-12-2024) а покуролесить?... А это смотря какого размера "стакан".

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Гость

15:41:35 19-12-2024

Musik (14:50:16 19-12-2024) а покуролесить?... Да кто с одного стакана куролесить будет?)

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Musik

16:53:21 19-12-2024

Гость (15:41:35 19-12-2024) Да кто с одного стакана куролесить будет?) ... а кто на одном останавливается?

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ВВП

14:49:53 19-12-2024

Перед Новым Годом такие советчики будут каждый день.

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Гость

15:27:50 19-12-2024

из старых запасов початая бутылка макаланчика и мартельчик vsop остались.
так что эшвин шарма со своими советами в расщелину может прогуляться, к любому, на его выбор, парнокопытному.


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